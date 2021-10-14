Son dakika: Ümitcan Uygun baş şüpheliydi... Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olarak gösterilen Ümitcan Uygun, Esra Hankulu isimli genç kızın da ölümünde şüpheli olarak ortaya çıktı. Olay 5 Ağustos tarihinde ihbar üzerine Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde polisler bir evde incelemede bulundu. Evin içerisinde Esra Hankulu isimli genç kız ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede Ümitcan Uygun'un bir gece önce Esra Hankulu ile birlikte geceyi geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli olarak gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÜMİTCAN UYGUN'UN DNA'SI BULUNDU