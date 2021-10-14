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    Son dakika: Ümitcan Uygun baş şüpheliydi... Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

    Gelen son dakika haberine göre, Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

    DHA
    Esra Hankulu’nun ölüm nedeni belli oldu! Ümitcan Uygun...

    Son dakika haberi... Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

    Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümü sonrası şüpheli olarak tutuklanmıştı.

    ESRA HANKULU'NUN ÖLÜMÜ

    Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olarak gösterilen Ümitcan Uygun, Esra Hankulu isimli genç kızın da ölümünde şüpheli olarak ortaya çıktı. Olay 5 Ağustos tarihinde ihbar üzerine Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde polisler bir evde incelemede bulundu. Evin içerisinde Esra Hankulu isimli genç kız ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede Ümitcan Uygun'un bir gece önce Esra Hankulu ile birlikte geceyi geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli olarak gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    ÜMİTCAN UYGUN'UN DNA'SI BULUNDU

        Adli Tıp raporunda "Sağ el ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunluktaki değerlendirmeye müsait olmayan DNA profillerinin tespit edildiği, tespit edilen DNA profilleri ile, şüpheli Ümitcan Uygun'a ait DNA'ların eşleştiği bilimsel olarak ispat edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Olayla ilgili adi kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüphelinin de ifadelerine göre ise Ümican Uygun, Esra Hankulu'nun evinde bulunduğunun gizli tutulmasını istedi.

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