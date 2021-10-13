Dolmabahçe-Levazım Tüneli ne zaman bitecek? Sorunun cevabı İmamoğlu'nda: Niye para harcayayım?

İstanbul'daki trafik sorunu her geçen gün artarak devam ediyor. Ancak İBB'deki AK Parti döneminde başlanan projeler CHP döneminde sektreye uğrayabiliyor. Onlardan biri de Dolmabahçe-Levazım Tüneli inşaatı. Bölgede oturanların akıbetini merak ettikleri projenin ne durumda olduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaşılan bir videosunda saklı.

"NEDEN PARA HARCAYAYIM"

Proje durdurmayı maharet sayan İmamoğlu, söz konusu videoda 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek Dolmabahçe-Levazım Tüneli için "Metroyu yapmak varken 40-50 bin araba geçecek diye niye ben para harcayayım?" dediği görülüyor. Metro, İstanbul için elbette bir hizmet. Ancak, inşaatına başlanmış ve büyük ölçüde tamamlanmış bir projeyi durdurmak hatta yatırımı boşa para harcamak olarak gören bir belediye başkanı da ne kadar hizmet verebilir?

Dolmabahçe-Levazım Tüneli inşaatının durdurulmasıyla ilgili Takvim.com.tr'nin 10 Haziran 2021'de yaptığı haber ise şu şekildeydi:

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesiİstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe – Levazım Tüneli çalışmalarını durdurduğu ortaya çıktı.

Kaderine terk edilen 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek 7.8 kilometrelik tünelin çalışma bölgelerindeki inşaat malzemeleri, konteynerler ve araçlar hurdaya döndü. 2 yıldır yeni İBB yönetiminden ise tünelin akıbetine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.