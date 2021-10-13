Kadir Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli? Kadir Şeker serbest mi kaldı 2021? Kadir Şeker olayı, davası!

Kadir Şeker davası Türkiye gündeminde yankı bulmaya devam ediyor. 2020 yılının Şubat ayında arkadaşlarıyla kütüphaneden çıktığı sırada önünden geçtiği parkta Özgür Duran isimli erkeğin Ayşe Dırla'a şiddet uyguladığını gören ve olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan kavgada Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Gözaltınal alınan Şeker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 yılı aşkın süredir tutuklu şekilde yargınan Şeker'in davasında yeni gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Şeker'e verilen cezanın fazla olduğunu vurgulayarak cezanın bozulmasını istedi. Peki Kadir Şeker kimdir, kaç yaşında, nereli? Kadir Şeker olayı nedir? İşte Kadir Şeker davasında son durum!

KADİR ŞEKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ BÖLÜMDE OKUYOR?

17 Şubat 2000 doğumlu olan Kadir Şeker 21 yaşındadır. Konya'ya ailesiyle birlikte yaşayan Şeker üniversiteye hazırlanıyordu. Abisi de Ankara'da Odtü'de kimya mühendisliği okuyor.

KADİR ŞEKER DAVASINDA SON DURUM!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Şeker hakkında verilen 12,5 yıl hapis cezasını yüksek buldu ve cezanın bozulmasını talep etti. Talebi değerlendiren ağabeyi Hidayet Fatih Şeker de "Yargının kararına saygımız sonsuz. Yüce Türk yargısı, ne derse o olur. Tüm kamuoyu, cezanın yüksek olduğunu zaten söylüyordu. Verilen cezanın ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Kadına şiddet olaylarında Kadir Şeker'in olayı hep gündeme geliyor. Toplumda adalet duygusu zayıflamıştı. Böylelikle insanlar için bir umut olur umarım" dedi.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Olay 5 Şubat 2020'de meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Şeker, parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini gördü, çifti ayırmaya gittiğinde Özgür Duran ile aralarında tartışma çıktı. Genci bir süre darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı.

Hastaneye kaldırıan Duran göğsüne aldığı yara nedeniyle hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i, ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına aldı. Şeker çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı.

Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek itirazda bulundu.

Kadir Şeker'in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği belirtildi.

Mahkeme, meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaa sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak, Şeker'in beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi.

Özgür Duran'ın avukatları da karara itirazda bulundu.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce hapis cezası onaylanıp, itirazlar reddedilerek, dosya Yargıtay'a gönderildi.

Kadir Şeker'in avukatları da olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini savunarak, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin onayladığı hapis cezası kararının bozulması ve tahliye için Yargıtay'a başvuruda bulundu.