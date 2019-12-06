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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 12:27

'den bir skandal karar daha! 'nin faaliyetlerini durdurdu!

lerde vaatlerinden bahsederken "Gençlerin Ekrem Abi'si olmaya geliyorum" diyen 'li yönetimindeki , 'nin faaliyetlerini durdurdu. Meclisin binası boşaltılırken sözleşmesi biten bazı çalışanlarla yeni sözleşme imzalanmadı.

İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetlerini durdurdu!

11 farklı kulüple faaliyet göstererek gençlerin ilgi alanlarıyla ilgili etkinlikler düzenleyen yeniden yapılandırılmak üzere faaliyetleri durduruldu.

Gençlik meclisi, yeni oluşturulan 'ne bağlanacak. Bu kapsamda sözleşmesi biten bazı çalışanlarla yeni sözleşme imzalanmadı. İBB Gençlik Meclisi'nin binası da boşaltıldı.

Binadaki gençlik meclisi yazıları da söküldü. Binayı Kent Konseyi kullanacak. Kent Konseyi'nin kuruluşu tamamlandıktan sonra gençlik meclisinin yeniden kurulacağı öğrenildi.

"GENÇLERİN EKREM ABİ'Sİ OLACAĞIM" DEMİŞTİ!
, 31 Mart lerden önce sırf gençlerin oyunu alabilmek için, "İş bulamıyor ailelerimizin gençleri. Çünkü bu şehrin kaynakları sadece bir avuç insana peşkeş çekiliyor. İşte ben, o bu şehrin ailelerinin haklarını savunmaya geliyorum. Gençlerimizin 'Ekrem Abisi', büyüklerimizin övünç duyacakları evladı olmaya geliyorum" ifadelerini kullanmıştı. den 6 ay sonra Gençlerin Meclisi'ni kapatma kararı aldı.

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