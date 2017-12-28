Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan, Çad ve Tunus'u kapsayan Afrika turuna katılan Türk medikal firması Kanimed Sağlık Çözümleri AŞ yetkilileri, geziden 110 milyon avroluk iş birliği mutabakatıyla döndü.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Erdoğan Maraşlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel sektör heyetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Afrika ziyaretine katıldıklarını söyledi.

Gezinin ilk durağı Sudan'da ülkenin Sağlık Bakanı ile sağlık sisteminde yapılması gerekenlere ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Maraşlıoğlu, Hartum Sigortasının halk sağlığı laboratuvarlarında hasta testlerinin üretimi ve teslimi konusunda iş birliği fırsatı yakaladıklarını bildirdi.

Maraşlıoğlu, Hartum Sigortası ile anlaşarak niyet mektubu imzaladıklarını belirterek, "5 yıl sürecek ve iş bitiminde 110 milyon avroyu aşacak bir sözleşme olacağını düşünüyorum. Bizim işimizde her zaman az hasta garantisi vardır. Bunun evrilebileceğini, verdiğimiz hizmete ek parametreleri de ekleyince rakamın yükseleceğini söyleyebilirim." dedi.

Afrika'da bu sektörde, başta ABD, Fransa ve Almanya olmak üzere Batılı ülkelerin söz sahibi olduğunu vurgulayan Maraşlıoğlu, şöyle devam etti:

"Laboratuvar cihazlarında kullanılan, birebir aynı solüsyonlar bazı ülkelerde 40 dolara, bazılarında ise 650 dolara satılıyor. Böyle bir sistem kurgulanmış. Her ülke sömürebildiği kadar kaynağı o ülkeden alıyor. Sağlık, vazgeçilmez bir hizmettir, pazarlığı da olmaz. İnsanların duygusal zaaflarından yararlanarak bu kaynaklar ülkelerin elinden alınır. Çok da ciddi paralar ödenir, biz de Türkiye olarak ödüyorduk. Türkiye geçmişte bir hemogram testine 20 lira öderken, şu anda 1,5 lira veriyor, hem de çok daha yüksek bir kaliteye. Bu derece bir farktan bahsediyorum."

Sudan'da birim test başına ödenen parayı firmasının sunacağı hizmetle yarı fiyatından daha aza indireceklerini ifade eden Maraşlıoğlu, "6,6 dolar olan bir hizmet için 2,8 dolar civarına inebileceğimizi düşünüyorum, üstelik çok daha yüksek bir kaliteyle. Ben laboratuvarı gördüm, tam olarak Türkiye'nin 20 yıl öncesi gibi." diye konuştu.

Maraşlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki bir heyette olmanın karşı tarafa yüzde 100 güven verdiğini, firmalarla yaptıkları ikili görüşmelerde pozitif etki yarattığını söyledi.

Afrika'nın bakir bir pazar olduğuna dikkati çeken Maraşlıoğlu, "Bence Afrika, yatırım yapmak ve para kazanmak isteyen iş adamları için dünyada belki de açık olan tek pazar. Bizi buralardan uzak tutmak için uydurulmuş şehir efsaneleri var, 'Güvenlik sıkıntısı var, paranızı alamazsınız, sizi kaçırırlar' gibi. Bütün bunların emperyalist ülkeler tarafından sömürüye devam edebilmek ve bizi uzak tutmak için yapıldığını düşünüyorum. Biz Afrika ile sürekli ticaret yapıyoruz. Hiç incinmedik, güvenlik kaygısı duymadık. Benim tavsiyem bunların bizi korkutmamaları." değerlendirmesinde bulundu.

Maraşlıoğlu, Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilikler ve ticari ataşelerinin daha aktif olması gerektiğini belirterek, kıtada faaliyette bulunan Türk iş insanlarına verecekleri manevi desteğin önemli fayda sağlayacağını bildirdi.

Çad hakkında da değerlendirmelerde bulunan Maraşlıoğlu, burada sağlık sektörüne yönelik ithalat rejiminin Fransızlar tarafından düzenlenmesinin iş yapma şartlarına uymadığını dile getirdi.

Maraşlıoğlu, Kanimed Sağlık Çözümleri AŞ'nin 42 yıldır faaliyette olduğunu ve son 6-7 yıldır tamamen klinik laboratuvar alanında ihracat yaptığını ifade ederek, yaptıkları ihracatın kapsamının tıbbı malzeme olabildiği gibi know-how, teknoloji, fikir, kalite kontrol mantığını ve yazılım götürme gibi paket hizmetleri de içerdiğini bildirdi.

Dünyanın birok yerinde laboratuvarları veya ortaklıkları olduğunu belirten Maraşlıoğlu, "Afrika'da, Namibya ve Çad hariç, zannediyorum her yere temas ediyoruz. Sudan'da çalışmalarımız ve ortaklığımız var ama buraya Türk olarak değil, Mısırlılar vasıtasıyla gelmek durumunda kaldık." diye konuştu.