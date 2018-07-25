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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney 'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı , 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney (BRICS) Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Johannesburg'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrikaya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Rob Davies, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Johannesburg'a geldi.

BRICS Zirvesi'ne katılacak Başkan Erdoğan, üye ülkeler ve davetli ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk toplumu ile buluşacak Erdoğan, ülkenin önde gelen iş adamları ve Müslüman toplumunun kanaat önderleriyle de bir araya gelecek.

Erdoğan, Türk Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılışını da yapacak.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 21:46
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