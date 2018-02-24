Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Afrika turu kapsamında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye gidecek.
Ziyaretleri vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevkidaşlarıyla yapacağı baş başa ve heyetler arası görüşmelerinde, ilgili ülkelerle ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
İKİNCİ KEZ ZİYARET EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Afrika'daki güçlü tarihi bağları bulunan ve önemli ekonomik ortaklarından Cezayir'i, "cumhurbaşkanı" sıfatıyla ikinci kez ziyaret edecek.
Cezayir'den sonra Sahraaltı Afrika'da Moritanya'da 28 Şubat Çarşamba günü temaslarda bulunacak Erdoğan, bu ziyareti takiben ikili ilişkilerin mükemmel düzeyde seyrettiği Senegal'e geçecek.
Ziyaret programının son durağında ise köklü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olunan Mali yer alacak.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Moritanya ve Mali'yi ziyaretlerinin, Türkiye'den bu ülkelere "cumhurbaşkanı" düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaretler olması bakımından tarihi öneme sahip olduğu belirtildi.
Ziyaretler kapsamında, Cezayir ve Senegal'de iş forumları da düzenlenecek.
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Hepsini halleder, Allah'ın izniyle
afrika ile ilişkiler tavan yapmalıdır.afrikanın enerji kaynaklarından faydalanmalıdır.orada titanyum,altın,elmas,gümüş,doğalgaz,petrol her şey var.ilk önce faydalı ilişkler çok önemlidir.afrika ile uçak kargolu ilerlemelidir.afrikanın bazı sanayilerine destek verilmelidir,havaalanı,köprü yapılmalıdır.limanları kontrol edilmelidir.
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