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    • 13.10.2021 11:00
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    SON DAKİKA! CHP milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında hazırlanan fezleke TBMM'de! Türk ordusuna hakaret etmişti

    Son dakika haberine göre CHP'li Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" sözleri nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke TBMM'ye ulaştı.

    Türk ordusuna hakaret eden CHP’linin fezlekesi Meclis’te

    CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" ifadesi ile ilgili dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke TBMM'ye ulaştı.

    NE OLMUŞTU?
    Özel bir televizyon programında skandal bir olay yaşandı. Programın konuklarından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Tank-palet fabrkiasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusuna hakaret eden sözler sarfetti. Başarır, ''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…' dedi. Konuşmasına müdahale eden Pof.Dr. Yaşar Ali Hacısalihoğlu ve kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Taşdemir, "Türk ordusuna satılmış diyemezsin..Ordu satılmaz. Türk Milletinin silahlı kuvvetlerine bunu nasıl söylersin...Aslanlar gibi Türk ordusu… '' sözleriyle tepki gösterdiler. İki tartışmacı küstah vekilin konuşmasını engelledi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! CHP milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında hazırlanan fezleke TBMM'de! Türk ordusuna hakaret etmişti
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