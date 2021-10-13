AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'e hakaret eden sözde avukat Mert Yaşar'a 7 yıl hapis istemi!





MÜTALAADA SANIĞIN SÖZLERİNİN ELEŞTİRİ VE KABA SÖZ KAPSAMINI AŞTIĞI BELİRTİLDİ

Mütalaada, sanık Mert Yaşar'ın sosyal medyadan söylediği sözlerin eleştiri ve kaba söz kapsamını aştığı, bu sözleriyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin başı olan Cumhurbaşkanı ile müşteki Özlem Zengin'e karşı hakaret suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, sanık hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 2 yıl 4 aydan, 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mert Yaşar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e hakaret ettiği iddiasıyla 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aydan, 7 yıla kadar hapsi talep edildi.