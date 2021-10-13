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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 13 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 13 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.



    TAM DOZ AŞININ ÖNEMİ...
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız" ifadelerini kullandı.

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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