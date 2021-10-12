Son dakika! MSB, Oruç Reis'in "ilan edilen NAVTEX'le Yunanistan ve GKRY'nin tezlerine uygun hareket ettiği" iddiasını yalanladı

Mavi vatandaki faaliyetlerin ilgili bakanlık ve kurumların koordineli çalışması ile hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde icra edildiği böyle bir dönemde asil milletimizi yanıltıcı ve milli faaliyetlerimize zarar verecek mahiyette iddia ve ithamların gündeme getirilmesinin arkasında bilgisizlik yoksa art niyet vardır.

Mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasına ve savunulmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."