Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: ABD PKK'yı konvansiyonel ordu gibi hazırlıyor!

Eğer olmazsa askeri harekatı kendi inisiyatif ve iradesiyle yapabilecek hale gelirse Türkiye'nin de bunu yapacağını düşünüyorum. Burada bir başka gizli özne olabilir.

Çünkü Sayın Erdoğan Rusya'da Vladimir Putin'le görüştü o görüşmede farklı bir takım siyasi gelişmelerin şekillenebileceğini adım adım bir yere gidebileceğini görmek gerekiyor. Bunu iyi anlamlandırmak gerek. Türkiye'nin YPG/PKK'ya konsantre olmakla ilgili bir takım adımlar atacağını değerlendiriyorum" dedi.