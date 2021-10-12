Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: ABD PKK'yı konvansiyonel ordu gibi hazırlıyor!

Türkiye'nin sahada etkin olan unsurlarla bir işbirliği yaparak çözüm üretmeye çalışacağını, yapamaması durumunda çözümü kendi iradesiyle yapacağını vurgulayan Ağar, "İşin içerisinde bir sürecin olduğunu değerlendiriyorum. Öncelikli olarak karşı karşıya kalınan fiili fotoğrafı üzerinden ve geçmişte yapılan anlaşmalara uyulmaması üzerinden özellikle Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek Rusya ile yapılan anlaşmalara uyulmaması üzerinden Türkiye'nin bir takım mekanizmaları aktifleştireceğini düşünüyorum.
Eğer olmazsa askeri harekatı kendi inisiyatif ve iradesiyle yapabilecek hale gelirse Türkiye'nin de bunu yapacağını düşünüyorum. Burada bir başka gizli özne olabilir.
Çünkü Sayın Erdoğan Rusya'da Vladimir Putin'le görüştü o görüşmede farklı bir takım siyasi gelişmelerin şekillenebileceğini adım adım bir yere gidebileceğini görmek gerekiyor. Bunu iyi anlamlandırmak gerek. Türkiye'nin YPG/PKK'ya konsantre olmakla ilgili bir takım adımlar atacağını değerlendiriyorum" dedi.
OPERASYON TEL RIFAT'TAN BAŞLAYACAK
"Bir harekat olacaksa öncelikle olarak Tel Rıfat, çünkü Tel Rıfat kendisini çok gösteriyor" diyen Ağar, şunları kaydetti:
"Karşı karşıya kaldığımız tehdit oradan daha çok. Sadece Tel Rıfat mı var? Hayır. Bizim temel amacımız ne? Bir güvenlik kuşağı oluşturmak. Bu güvenlik kuşağının içerisinde Münbiç son derece önemli bir istikrarsız alan. Burası YPG/PKK'nın demografik ve sosyolojik anlamda da istismar etmiş olduğu bir bölge. Ayn el-Arab namı diğer Kobani ve Barış Pınarı Harekatı'nın doğusunda kalan Irak sınırına kadar olan alan var. Bunların tekli veya çoklu bir takım operasyonlarla, harekatlarla karşı karşıya kalabileceğimizi değerlendiriyorum."