Türkiye’den Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın tahriklerine karşı yeni sistem! Mavi Vatan’da yeni kart açılıyor!

11 KULE, 4 MERKEZ TAMAM

Proje kapsamında yapımı planlanan 35 elektro optik kulenin 13'ü kuruldu. 11 olarak planlanan kimliklendirme merkezi ve ana harekat merkezi sayısı da 4'e ulaştı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Kulelerde keşif için kullanılacak elektro optik sistemler, gündüz 12 deniz milinden tespit, 8 deniz milinden teşhis, gece ise 8 deniz milinden tespit, 4 deniz milinden teşhis kabiliyetinde.