Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tahriklerine karşı yeni sistem! Mavi Vatan'da yeni kart açılıyor!
Doğu Akdeniz'de sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan'a karşı Türkiye harekete geçti. Mavi Vatan'da yeni kartını açan Türkiye bölgenin her karışını kontrol altında tutacak. Bu amaçla inşa edilen, "Sahil Gözetleme Radar Sistemi"nin Marmara ve Ege denizlerini kapsayan birinci fazı tamamlanmak üzere. 35 adet elektro optik kulenin 13'ünün kurulumu tamamlandı.
Türkiye'nin Mavi Vatan'ın her karışını görünür kılmayı hedeflediği Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi'nin birinci fazı tamamlanıyor.
Marmara ve Ege'yi kapsayan Faz-1'le birlikte Mavi Vatan'da yüzde 40 kapsama sağlanacak, batı hattında da kapsama altına alınmayan alan kalmayacak.
Radar, elektro optik kamera ve yazılımı içeren SGRS projesiyle 8 bin 484 km kıyı uzunluğuna, 462 bin km2 Mavi Vatan'a sahip olan Türkiye'nin deniz yetki alanlarında azami kapsama oranına ulaşılması planlanıyor.
11 KULE, 4 MERKEZ TAMAM
Proje kapsamında yapımı planlanan 35 elektro optik kulenin 13'ü kuruldu. 11 olarak planlanan kimliklendirme merkezi ve ana harekat merkezi sayısı da 4'e ulaştı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Kulelerde keşif için kullanılacak elektro optik sistemler, gündüz 12 deniz milinden tespit, 8 deniz milinden teşhis, gece ise 8 deniz milinden tespit, 4 deniz milinden teşhis kabiliyetinde.
Sistem dahilinde konuşlandırılacak Aselsan Serdar 7M radarlar ise istasyonların konumuna ve radar anteninin denizden yüksekliğine bağlı olarak 48 deniz miline kadar temasları gösterebilecek.