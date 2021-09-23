Yunanistan'dan bardağı taşıracak hamle! Doğu Akdeniz'de haritalı tahrik!
Doğu Akdeniz'de tahriklere doymayan ve Türkiye korkusu yüzünden ABD, Fransa ve birçok ülke ile iş birliği yapmaya kalkışan Yunanistan'dan bir skandal hamle daha geldi. İsrail ve Güney Kıbrıs'la birlikte kiraladığı araştırma gemisi Nautical Geo Türk fırkateyni tarafından durdurulan Yunanistan, Avrupa Birliği'ne (AB) yeni bir harita sundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından sunulan haritada Oruç Reis'in yerini gösteriyor.
23.09.2021 12:41
- Son Güncelleme: 23.09.2021 12:41
İsrail ve Güney Kıbrıs'la birlikte kiraladığı araştırma gemisi Nautical Geo Türk fırkateyni tarafından durdurulan Yunanistan, Avrupa Birliği'ne (AB) yeni bir harita sundu.
To Vima gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) zirvesinde AB'li mevkidaşlarıyla olağanüstü bir görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye'yi AB'ye şikayet eden Dendias, Türk savaş gemisi Oruç Reis'in Girit Adası'ndan yalnızca 10 mil (16 kilometre) uzaklıkta olduğunu ileri sürdü.
To Vima, Dendias'ın sıra dışı buluşmada ayrıca Oruç Reis'in yerini gösteren bir haritayı da paylaştığını bildiriyor.
Geminin bulunduğu konumu haritada gösteren To Vima'nın ayrıca haberinde kullandığı fotoğraf dikkat çekiciydi.