Son dakika: Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça’da deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler

Son dakika haberi... Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 şiddettinde bir deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'nin bazı illerinden de hissedilirken Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça'da deprem olup olmadığı da merak edildi. İşte 12 Ekim AFAD son depremler listesi

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 12:24'te 6,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İzmir ve çevresinde de hissedildi." ifadelerine yer verildi.

Girit Adası'ndaki depremin merkez üssü