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    • Güncel
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    • 12.10.2021 12:49
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    Son dakika: Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça'da deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler

    Son dakika haberine göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 12.24'te 6.3 şiddettinde bir deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'nin bazı illerinden de hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Girit Adası'nda gerçekleşen depremin derinliği 6.62 kilometre olarak duyuruldu.

    Son dakika: Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça’da deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler

    Son dakika haberi... Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 şiddettinde bir deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'nin bazı illerinden de hissedilirken Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça'da deprem olup olmadığı da merak edildi. İşte 12 Ekim AFAD son depremler listesi

    AFAD'DAN AÇIKLAMA

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 12:24'te 6,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İzmir ve çevresinde de hissedildi." ifadelerine yer verildi.

    Girit Adası'ndaki depremin merkez üssü

    SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2021.10.12 11:13:32 39.5540 26.1677 26.9 -.- 1.7 -.- TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
    2021.10.12 10:57:20 38.7273 31.3755 6.6 -.- 2.1 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
    2021.10.12 09:35:06 38.9012 38.1938 9.7 -.- 2.3 -.- KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
    2021.10.12 07:05:01 36.2592 26.9862 7.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
    2021.10.12 06:46:37 36.4785 27.1532 1.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
    2021.10.12 06:35:50 37.8720 26.9522 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.10.12 06:14:13 36.2028 27.0382 21.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

    2021.10.12 06:12:25 37.9350 27.7580 9.2 -.- 1.1 -.- KOPRUOVA-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
    2021.10.12 06:05:07 37.8605 29.6848 18.2 -.- 0.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
    2021.10.12 05:53:59 36.6087 27.7978 75.1 -.- 1.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
    2021.10.12 05:08:17 36.9750 27.7132 5.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
    2021.10.12 04:49:53 37.8660 26.8002 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.10.12 04:22:58 36.4015 27.1995 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

        2021.10.12 04:10:55 36.9248 27.6540 5.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.12 04:06:11 37.9355 27.0122 17.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2021.10.12 03:50:18 36.5388 27.1823 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.12 03:48:20 36.5113 27.1427 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.12 03:40:46 36.5167 27.1727 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.12 03:32:25 36.4750 27.1400 9.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.12 03:23:33 36.4393 27.1377 8.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

        2021.10.12 03:16:49 36.0702 27.2998 14.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
        2021.10.12 03:07:38 36.1140 27.2657 18.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
        2021.10.12 02:59:39 36.5222 27.1477 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.12 02:52:31 36.4710 27.2770 12.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.12 02:45:50 36.5018 27.1208 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.12 02:33:17 36.5140 27.1487 1.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.12 02:31:54 36.4653 27.1252 8.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.12 02:24:33 35.9568 27.7688 17.8 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.12 02:21:19 36.0930 27.3065 9.6 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.12 02:17:44 36.1355 27.2288 4.5 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
        2021.10.12 01:30:46 37.8430 26.7928 2.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
        2021.10.12 01:10:28 37.8542 26.8070 10.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
        2021.10.12 01:04:25 36.5013 27.1978 11.1 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.12 00:55:00 36.5263 27.1252 8.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
        2021.10.11 23:39:41 37.6935 29.2780 3.5 -.- 1.5 -.- HONAZ (DENIZLI) İlksel
        2021.10.11 23:36:27 36.5153 27.0787 7.4 -.- 3.5 3.5 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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