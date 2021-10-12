Son dakika: Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça’da deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler

Son dakika haberi... Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 şiddettinde bir deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'nin bazı illerinden de hissedilirken Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça'da deprem olup olmadığı da merak edildi. İşte 12 Ekim AFAD son depremler listesi
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 12:24'te 6,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İzmir ve çevresinde de hissedildi." ifadelerine yer verildi.
Girit Adası'ndaki depremin merkez üssü
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.12 11:13:32 39.5540 26.1677 26.9 -.- 1.7 -.- TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.10.12 10:57:20 38.7273 31.3755 6.6 -.- 2.1 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.10.12 09:35:06 38.9012 38.1938 9.7 -.- 2.3 -.- KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2021.10.12 07:05:01 36.2592 26.9862 7.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.12 06:46:37 36.4785 27.1532 1.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 06:35:50 37.8720 26.9522 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.12 06:14:13 36.2028 27.0382 21.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.12 06:12:25 37.9350 27.7580 9.2 -.- 1.1 -.- KOPRUOVA-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2021.10.12 06:05:07 37.8605 29.6848 18.2 -.- 0.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.10.12 05:53:59 36.6087 27.7978 75.1 -.- 1.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 05:08:17 36.9750 27.7132 5.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 04:49:53 37.8660 26.8002 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.10.12 04:22:58 36.4015 27.1995 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel