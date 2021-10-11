Şehit özel harekat polisleri Cihat Şahin ile Fatih Doğan, gözyaşlarıyla memleketlerine uğurlandı

Zırhlı araçta bulunan özel harekat polisleri Cihat Şahin ile Fatih Doğan şehit olurken, 2 polis de yaralandı. Şehit özel harekat polisleri Şahin ve Doğan için Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.