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    • 10.10.2021 21:41
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    Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'dan hain saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin de yaralandığını açıkladı.

    DHA
    PKK’dan hain saldırı! 1 polisimiz şehit oldu

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin de yaralandığını açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile saldırı yapıldığı belirtilerek, "Saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 özel harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'dan hain saldırı: 1 polis şehit, 3 polis yaralı
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