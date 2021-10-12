Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 12 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel kovid-19 tablosunu paylaştı.

KAYIPLARIN ÇOĞU TAM DOZ AŞI OLMAYANLAR

Tabloya ilişkin uyarıda bulunan Bakan Koca, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19'u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." ifadelerini kullandı.

11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU



10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU