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    • 12.10.2021 21:15
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 12 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel kovid-19 tablosunu paylaştı. Bakan Koca, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." ifadelerini kullandı

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 12 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel kovid-19 tablosunu paylaştı.

    KAYIPLARIN ÇOĞU TAM DOZ AŞI OLMAYANLAR
    Tabloya ilişkin uyarıda bulunan Bakan Koca, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19'u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." ifadelerini kullandı.

    11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            4 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            3 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                1 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                29 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
                        Konya dışından da yoğun ilgi gördü
                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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