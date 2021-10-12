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    • 12.10.2021 22:45
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    İstanbul'da yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı!

    İstanbul'da İETT otobüslerinin ve metrobüslerin yolda kalmasıyla yaşanan çile yağmur yağmasıyla yeni bir boyut kazandı. İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağmur sonrasında metrobüs tavanından su aktı. Yaşanan anlar yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Metrobüsün tavanı aktı!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) ait İETT otobüsleri, metro ve metrobüslerde yaşanan arıza ve sıkıntılar İstanbulluyu mağdur etmeye devam ediyor.

    Zaman zaman yolcular tarafından itilen ve sokaklara terk edilen İETT otobüslerindeki bakımsızlık nedeniyle yaşanan aksamalar artık İstanbul'un rutini olmuşken yapmurla birlikte metrobüsler de su koyuverdi.

    METROBÜSÜN TAVANLARI AKTI
    İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrasında metrobüs tavanından su aktı. Yaşana o anlar yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İstanbul'da akşam saatlerinde zaman zaman yağmur etkili oldu. Yağan yağmur sonrasında bazı metrobüslerin tavanından su aktı.

        Tavandan su akması yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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