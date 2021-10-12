İstanbul'da yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) ait İETT otobüsleri, metro ve metrobüslerde yaşanan arıza ve sıkıntılar İstanbulluyu mağdur etmeye devam ediyor.
Zaman zaman yolcular tarafından itilen ve sokaklara terk edilen İETT otobüslerindeki bakımsızlık nedeniyle yaşanan aksamalar artık İstanbul'un rutini olmuşken yapmurla birlikte metrobüsler de su koyuverdi.
METROBÜSÜN TAVANLARI AKTI
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrasında metrobüs tavanından su aktı. Yaşana o anlar yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.