CHP'li İlhan Kesici ve Taha Akyol'un 'parlamenter' çelişkisi! Yerden yere vurdukları sistemi şimdilerde savunuyorlar...

İşte CHP'li Kesici ve Davutoğlu'na yakın gazeteci Taha Akyol'un yaman çelişkisinin detayları;







CHP'Lİ KESİCİ: "PARLAMENTER DEMOKRASİ ESKİDİ 1930'LARIN 1940'LARIN SİSTEMİ"

CHP'li İlhan Kesici o günlerde yaptığı açıklamada, ''Bu topraklarda iddiasız milletler şimdiye kadar hiç yaşayamadılar. Bundan sonra da yaşayamazlar. Bizim milletimiz iddialı bir millet ama bu iddialı milletin özlemlerinin yerine getirilebilmesi için de buna izin veren bir siyasal sisteminin olması lazım. Peki, bizim siyasal sistemimiz ne? Bir kere bu parlamenter demokrasi eskidi. 1930'ların 1940'ların sistemi. Bunun uygulaması daha da vahim bir halde. Böyle bir mekanizmanın Türkiye'nin hakkını vermesi mümkün değil.'' ifadelerini kullanıyor.