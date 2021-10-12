Son dakika: ABD'den Türkiye'ye başsağlığı! Yine PKK ve YPG'nin adını zikretmediler





ABD'DEN TERÖRE AÇIK DESTEK

Bölücü terör örgütüne Obama döneminden beri süregelen askeri yardımlar bir ülke ordusundan fazlasına yetecek kadar yapıldı. ABD Başkanı Joe Biden da göreve gelir gelmez Suriye'nin kuzeyine yuvalanan bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye 240 TIR dolusu silah ve mühimmat göndermişti. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, 2022 mali yılı savunma harcamaları için 715 milyar dolar bütçe istedi. Bütçenin 522 milyon doları YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu sözde "DEAŞ ile Mücadele Eğit-Donat Programı" için ayrıldı.