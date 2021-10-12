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    • 12.10.2021 23:29
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    Son dakika: ABD'den Türkiye'ye başsağlığı! Yine PKK ve YPG'nin adını zikretmediler

    Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye binlerce TIR ağır silah ve mühimmat desteğinde bulunan ABD, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Türkiye'ye başsağlığı diledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

    ABD’den Türkiye’ye başsağlığı! Yine PKK diyemediler

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasını yaptı.

    Price, günlük basın brifinginde terör örgütü YPG/PKK tarafından Türkiye'ye yönelik saldırıları değerlendirdi.



    PKK VE YPG'NİN ADINI ZİKRETMEDİLER...
    Price, YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

    ABD'li sözcü, "Ateşkes bölgelerine tüm tarafların riayet etmesi, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.



    BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA
    ABD Ankara Büyükelçiliği, "Suriye'de hayatını kaybeden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. NATO Müttefikimiz Türkiye'ye yönelik olarak gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz. Biz NATO'yuz, birlikte daha güçlüyüz" açıklamasında bulundu.



        PKK'NIN SALDIRILARDA KULLANDIĞI ABD YAPIMI ANTİ TANK FÜZESİ
        Terör örgütü PKK/YPG/PYD, Suriye'de işgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden ABD yapımı anti-tank TOW füzesiyle sürekli TSK ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) saldırılar gerçekleştiriyor.



        ABD'DEN TERÖRE AÇIK DESTEK
        Bölücü terör örgütüne Obama döneminden beri süregelen askeri yardımlar bir ülke ordusundan fazlasına yetecek kadar yapıldı. ABD Başkanı Joe Biden da göreve gelir gelmez Suriye'nin kuzeyine yuvalanan bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye 240 TIR dolusu silah ve mühimmat göndermişti. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, 2022 mali yılı savunma harcamaları için 715 milyar dolar bütçe istedi. Bütçenin 522 milyon doları YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu sözde "DEAŞ ile Mücadele Eğit-Donat Programı" için ayrıldı.
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