Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.10.2021 14:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2021 14:18
    ABONE OL

    CHP'li vekil Hüseyin Yıldız hakkında çok konuşulacak iddia: Danışmanını Meclis odasında taciz etti

    CHP'de yer yerinden oynayacak! Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, TBMM’de birlikte çalıştığı kadın danışmanı dövdüğü haberlerinin ardından kan donduran iddialar gündeme geldi. CHP'li Yıldız'ın pazartesi günü Meclis odasında danışmanını taciz ettiği, mağdur kadının odadan kendini zor bela koridora atıp "İmdat polis" diye bağırdığı, konuyu duyan Kılıçdaroğlu'nun "üzerini kapatın" talimatı verdiği konuşuluyor. CHP'nin bundan önceki taciz ve tecavüz skandallarında olduğu gibi konuyu örtbas mı edeceği yoksa bir açıklama yapıp ihraç işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak konusu.

    takvim.com.tr
    CHP’li vekil danışmanını meclis odasında taciz etti

    CHP, bir kez daha taciz ve dayak iddiasıyla çalkalandı. Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kadın danışmanını dövdüğü öne sürüldü.

    İddialara göre, Yıldız özel danışmanı E.Ş'ye kendisini işten çıkaracağını söyledi. Kadın danışman E.Ş. ise kendisini işten çıkaramayacağını, elinde ses kayıtları olduğunu belirtti. Bunun üzerine Yıldız ile E.Ş. arasında tartışma çıktığı, Yıldız'ın danışmanına tokat attığı iddia edildi.

    Yıldız'ın tokatladığı E.Ç, polise verdiği ifadede CHP milletvekili tarafından uğradığı saldırıyı detaylı bir şekilde anlattı.

    TACİZİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
    Yenişafak'ın haberiyle gündeme gelen dayak skandalına ilişkin kulislerde kan donduran iddialar dolaşıyor.

    Kızını Torbalı Belediyesi özel kalemi yapan, amcasının oğlunu Torbalı Belediyesi Başkan Yardimcısı yapan ve devamında genç bir kadını "Seni danışman olarak yanıma alacağım" diye kandıran ve Meclis'e özel izinle sokan CHP'li Yıldız, genç kadını aylarca sözlü olarak ve telefon üzerinden taciz etti.



        MECLİS ODASINDA BÜYÜK SKANDAL
        Kulislerde dolaşan bilgilere göre CHP'li YIldız, pazartesi günü Meclis odasında danışman kadınla tartışıyor ve taciz etmeye başlıyor. Mağdur kadın odadan kendini zor bela koridora atıp "imdat polis" diye bağırıyor. CHP'li Yıldız, danışman kadın koridorda yere düşünce telefonunu alıp kayıtları silmek istiyor ama kadın vermiyor.

        Daha sonra Özgür Özel mağdur kadını alıp Meclis İdare Amiri CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in odasına götürüyor. Mağdur kadın, "Bu adamı partiden atın" diyor.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN ÜZERİNİ KAPATIN TALİMATI
        Konuyu Kemal Kılıçdaroğlu'na anlatıyorlar, Kılıçdaroğlu da daha önceki taciz ve tecavüz skandallarında olduğu gibi "Kapatın konuyu" talimatı veriyor.



        Mağdur kadın "Salı gününe kadar (yani bugün) bu adam partiden gitmez ise şikayet edeceğim" diyor.

        Kadına konuyu unutturmak için türlü teklifler yapıyorlar.

        CHP İDDİALARA NE YANIT VERECEK?
        Söz konusu iddialar ülke gündemini sarsacak kadar vahim. CHP'nin iddialar konusunda bir açıklama yapıp yapmayacağını zaman gösterecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan’dan sert soru: Böyle bir sistem olabilir mi?
        Haberler Güncel CHP'li vekil Hüseyin Yıldız hakkında çok konuşulacak iddia: Danışmanını Meclis odasında taciz etti
            SON DAKİKA