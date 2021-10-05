CHP'li vekil Hüseyin Yıldız hakkında çok konuşulacak iddia: Danışmanını Meclis odasında taciz etti





MECLİS ODASINDA BÜYÜK SKANDAL

Kulislerde dolaşan bilgilere göre CHP'li YIldız, pazartesi günü Meclis odasında danışman kadınla tartışıyor ve taciz etmeye başlıyor. Mağdur kadın odadan kendini zor bela koridora atıp "imdat polis" diye bağırıyor. CHP'li Yıldız, danışman kadın koridorda yere düşünce telefonunu alıp kayıtları silmek istiyor ama kadın vermiyor.



Daha sonra Özgür Özel mağdur kadını alıp Meclis İdare Amiri CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in odasına götürüyor. Mağdur kadın, "Bu adamı partiden atın" diyor.



KILIÇDAROĞLU'NDAN ÜZERİNİ KAPATIN TALİMATI

Konuyu Kemal Kılıçdaroğlu'na anlatıyorlar, Kılıçdaroğlu da daha önceki taciz ve tecavüz skandallarında olduğu gibi "Kapatın konuyu" talimatı veriyor.