Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sessizliğini bozdu! HDP ve CHP'nin desteklediği Nihal Yalçın'a sert sözler

Antalya Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Yalçın, ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem." dedi. Yalçın'a sosyal medya üzerinden oyuncu ve siyasi isimlerden destek verildi.
HDP'Lİ BULDAN'DAN DESTEK MESAJI
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı'nın ödül konuşması yapan oyuncu Nihal Yalçın'a olan tavrı nedeniyle sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı. Yalçın'a destek veren Buldan, "Kadınlar susmadı, susmayacak. Ödülünüz ve konuşmanız için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU DA MESAJ YAYIMLADI
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabında Yalçın'ın yanında olduğunu belirten şu mesajı yayınladı: "Güzelim ülkeyi çok konuşan kadınlar değil boş konuşan erkekler(eril bakışa sahip)bu hale getirdi. Nihal Yalçın tahammül gösterilmeyen kısacık konuşmasında(3.7dk) kadının gücünü, kararlılığını, T. Karadağlı ise erkek egemen bakışın çirkin bir suretini göstermiştir Kutluyorum"
TAMER KARADAĞLI'DAN İLK AÇIKLAMA
Sosyal medya üzerinden linç edilen Karadağlı ise sessizliğini bozdu. TV 8'de yayınlanan bir televizyon programıın sunucuları olayla ilgili düşüncelerini öğrenmek için yayına Tamer Karadağlı'yı bağladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karadağlı "Bütün yorumları okudum. Yalçın'ı çok beğenirim. Ödül sırasında ilk başta ödülü vermek için hamlede bulunuyorum. Ödül törenlerinde 30 ve 45 saniye konuşulur. 3,5 dakika boyunca ben arkada tuzluk gibi durdum. Merhaba yok, teşekkürler yok."