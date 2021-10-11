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    • 11.10.2021 21:27
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Tamer Karadağlı'ya destek telefonu: "Türk Milleti'nin iftihar ettiği bir sanatçı"

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödülleri'nde HDP destekçisi Nihal Yalçın ile girdiği polemiğin ardından bazı kesimlerin hedefi haline gelen oyuncu Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumlarına karşı desteklerini iletti.

    Bahçeli’den Tamer Karadağlı’ya destek telefonu

    Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, son günlerde Altın Portakal ödüllerinde yaşadığı durum nedeniyle gündemde olan sinema ve tiyatro oyuncusu Tamer Karadağlı'yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında, yanlarında olduklarını belirterek tebrik etti.



    MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Karadağlı'yı aradığını MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in ifadeleri şu şekilde;

    Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı'yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı'yı tebrik etmişlerdir.

    Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı'nın, Türk Milleti'nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir.

    Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı'nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir."



        NE OLMUŞTU?
        Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik Türkiye'nin gündemine oturdu.



        Yalçın, ödül töreni sonrasında sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Karadağlı'yı taklit etti.



        Karadağlı ise tüm bu yaşananlara konuk olduğu canlı yayında cevap verdi. Yalçın'a HDP milletvekillerinin sahip çıktığını belirten ünlü aktör, "Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. Polisimize askerimize kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye" ifadelerini kullandı.
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        Bahçeli’den Tamer Karadağlı’ya destek telefonu
        Haberler Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Tamer Karadağlı'ya destek telefonu: "Türk Milleti'nin iftihar ettiği bir sanatçı"
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