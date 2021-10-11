Yıllar sonra gündem oldu! Nihal Yalçın Kurtlar Vadisi'nde PKK'lı canlı bomba rolünü oynamış
Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasındaki yaşanan polemik olay oldu. Provokatif bir harekette bulunan Yalçın'a ise ilk destek terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den geldi. Nihal Yalçın'la ilgili bir sahne ise sosyal medyada olay oldu. Nihal Yalçın'ın yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde PKK'lı bir canlı bomba karakterini canlandırdığı ortaya çıktı. İşte o sahne...
11.10.2021 16:15
- Son Güncelleme: 11.10.2021 16:52
Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın'la Tamer Karadağlı arasında geçen diyalog gündemden düşmüyor.
Ödül töreninde siyasi mesaj vermeye çalışan Nihal Yalçın'a en güzeli cevabı Tamer Karadağlı verdi. CHP ve HDP'nin Nihal Yalçın'a destek vermesi sonra Karadağlı'ya linç kampanyası başlattılar.
Bugüne kadar tanınmayan Nihal Yalçın'ın geçmişini araştıranlar, yıllar önce Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahneyi ortaya çıkardı.