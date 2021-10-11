Tamer Karadağlı'nın milliyetçi duruşu CHP'yi rahatsız etti! Linç kampanyasına sarıldılar

Antalya Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog gündemde yerini koruyor.
"NİHAL'E HDP-CHP SAHİP ÇIKTI"
Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili sesizliğini bozan Tamer Karadağlı, "Linç kampanyası başlayınca bir gün bekledim. Sonra aldı başını gitti. Pervin Buldan sahip çıktı. Demek ki kendisine başka sahip çıkanlar var. Ben sadece sanatsal açıdan bakıyorum politik açıdan değerlendirmedim. 'Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın?' diye sormuşlar. Hanımefendi "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" yazmış. Demirtaş ne dedi. Öcalan'ın heykelini dikeceğiz dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor? Bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıktı."
"ÖCALAN'IN TERÖRİST BAŞI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİYOR MUSUNUZ?"
"Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş" diyen Karadağlı, "Polisimize askerimize kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye. Kendisinin bir arkadaşı ile konuştum. Burası zaten politik bir festivalmiş. Bu konuşmaları yapmak için geliyoruz demiş kendisi. Bana söylenen şey, festivalin sanatla alakalı olmadığı. Hanımefendi zaten HDP'yi Demirtaş'ı sahiplenen ve onların da sahiplendiği bir insan." şeklinde konuştu.