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    • 11.10.2021 14:50
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    Tamer Karadağlı'nın milliyetçi duruşu CHP'yi rahatsız etti! Linç kampanyasına sarıldılar

    Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın'la Tamer Karadağlı arasında geçen diyalog gündemden düşmüyor. Tamer Karadağlı, yaşının ilerlemesiyle birlikte daha milliyetçi olduğunu söyleyip Yalçın'a terörün siyasi ayağı HDP milletvekilleri ve CHP'li Kaftancığlu'nun sahip çıktığına dikkat çekerek "Benim duruşum da belli olan bir duruş. Polisimize asker kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım" dedi. Karadağlı'nın milliyetçi söylemlerinden rahatsız olan CHP ve HDP'liler sosyal medyada linç kampanyasına başladı.

    Karadağlı’nın milliyetçi duruşu CHP’yi rahatsız etti!

    Antalya Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü takdim etmek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog gündemde yerini koruyor.

    "NİHAL'E HDP-CHP SAHİP ÇIKTI"

    Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili sesizliğini bozan Tamer Karadağlı, "Linç kampanyası başlayınca bir gün bekledim. Sonra aldı başını gitti. Pervin Buldan sahip çıktı. Demek ki kendisine başka sahip çıkanlar var. Ben sadece sanatsal açıdan bakıyorum politik açıdan değerlendirmedim. 'Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın?' diye sormuşlar. Hanımefendi "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" yazmış. Demirtaş ne dedi. Öcalan'ın heykelini dikeceğiz dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor? Bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıktı."

    "ÖCALAN'IN TERÖRİST BAŞI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİYOR MUSUNUZ?"

    "Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş" diyen Karadağlı, "Polisimize askerimize kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye. Kendisinin bir arkadaşı ile konuştum. Burası zaten politik bir festivalmiş. Bu konuşmaları yapmak için geliyoruz demiş kendisi. Bana söylenen şey, festivalin sanatla alakalı olmadığı. Hanımefendi zaten HDP'yi Demirtaş'ı sahiplenen ve onların da sahiplendiği bir insan." şeklinde konuştu.

        KAFTANCIOĞLU HAKARETLERE BAŞLADI

        Tamer Karadağlı'nın milliyetçi açıklamalarından rahatsız olan CHP ve HDP'liler sosyal medyada linç kampansı başlattı. Terör sevici CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Sorununun cevabı evet de konuyla alakasını anlamış değilim. Ezber cümlelere sığınarak kitle toplamaya çalışan "korkak erkek!" sendromu.. Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli etti böylelikle" diyerek Karadağlı'ya hakaret etti.

        "BOŞA KONUŞAN ERKEKLER" DEDİ

        Kaftancıoğlu, Twitter hesabında Yalçın'ın yanında olduğunu belirten şu mesajı da yayınladı: Güzelim ülkeyi çok konuşan kadınlar değil boş konuşan erkekler(eril bakışa sahip)bu hale getirdi. Nihal Yalçın tahammül gösterilmeyen kısacık konuşmasında(3.7dk) kadının gücünü, kararlılığını, T. Karadağlı ise erkek egemen bakışın çirkin bir suretini göstermiştir Kutluyorum.

        Sosyal medyada CHP'li ve HDP'li vekilleri linç kampanyası sonrası Karadağlı'ya birçok sosyal medya kullanıcısı hakaret etti.

        İşte o paylaşımlar



        HDP'Lİ BULDAN'DAN DESTEK MESAJI
        HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı'nın ödül konuşması yapan oyuncu Nihal Yalçın'a olan tavrı nedeniyle sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı. Yalçın'a destek veren Buldan, "Kadınlar susmadı, susmayacak. Ödülünüz ve konuşmanız için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

        MİLLİYETÇİ BİR İNSAN OLDUM

        Yurt dışında büyüyen, Avrupa ve Amerika'da birçok projede rol alan ünlü sanatçı Tamer Karadağlı, yaşının ilerlemesiyle birlikte daha milliyetçi olduğunu söyledi.



            Sabah'a konuşan Karadağlı; oyunculuk kariyeri, milliyetçiliği, kızının annesi Arzu Balkan'la olan ilişkisi, sevgilisi Iraz Yıldız'la aralarındaki yaş farkı ve yeni projeleri hakkında samimi açıklamalar yaptı.



            İngilizceyi farklı aksanlarda da konuşabiliyorsunuz. Bu bir sanatçı için büyük avantaj. Yurt dışında kalıp, kariyerinizi orada devam ettirmeyi düşündünüz mü?



            Yurt dışında filmler çektim ama yurt dışında kalıp orada kariyer yapmayı hiç düşünmedim açıkçası. Ben parayı da, şöhreti de, halkın sevgisini de bu ülkede kazandım. Ben bu toprakların çocuğuyum. Her ne kadar kovboy çizmesi giysem de, TIR sürüyor olsam da, ben Türk'üm ve Türk olmaktan da gurur duyuyorum.

            Bu ülkenin değerlerini, kültürünü aldım. Beni ben yapan her şeyi Türkiye'den aldım. Her ne kadar zaman zaman eleştirsek de benim bir tane vatanım var. Burada kazandığım parayı gidip yurt dışında mı harcayacağım? Olmaz böyle bir şey. Ünü de, sevgiyi de bu ülkede kazandım. Sivas'ta da, Erzurum'da da insanlar bana sevgi dolu gözlerle bakıyor. Bu mutluluğun parasal karşılığı yok. Bunu yurt dışında yaşayamam. Eğer oyunculuk açısından bir şeyler yapacaksam Türkiye'de yaparım. Ülkeme bu açıdan büyük bir sevgiyle bağlıyım.
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