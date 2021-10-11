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    • 11.10.2021 20:28
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    'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyen Nihal Yalçın'ın yakın arkadaşı Zeynep Ocak'tan bebek katili Öcalan'a övgü dolu sözler

    Tamer Karadağlı ile yaşadığı polemikle gündeme gelen oyuncu Nihal Yalçın'ın, terör soruşturması kapsamında tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş destekçisi olduğu ortaya çıkmıştı. Yalçın'ın ödül töreni sonrasında birlikte video çekerek Karadağlı'ya göndermede bulunduğu arkadaşı Zeynep Ocak'ın da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven paylaşımları ortaya çıktı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Yakın arkadaşı Öcalan destekçisi çıktı!

    Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginlik Türkiye'nin gündemine oturdu.

    Yalçın, ödül töreni sonrasında sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Karadağlı'yı taklit etti.

    Karadağlı ise tüm bu yaşananlara konuk olduğu canlı yayında cevap verdi. Yalçın'a HDP milletvekillerinin sahip çıktığını belirten ünlü aktör, "Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. Polisimize askerimize kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye" ifadelerini kullandı.



    NİHAL YALÇIN'IN ARKADAŞINDAN ÖCALAN'A DESTEK TWEETLERİ
    Nihal Yalçın'ın, Karadağlı ile dalga geçtiği videoda yanında bulunan yakın arkadaşı Zeynep Ocak ile ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı.

    Yalçın'ın "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" cümlelerini programında yayınlayan Ocak'ın, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdığı görüldü.



        BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK NARALARI...
        Bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük naraları atan ve "Barışın rahatsız ettiklerinden sakınmak için Öcalan'a daha fazla özgürlük" Zeynep Ocak, "Öcalan'aın açıklamarına sevinmeyenler kendi barışını sorgulasın" ifadelerini kullandı.

        İşte skandal paylaşımlardan bazıları:


        Fotoğrafta: Nihal Yalçın'ın arkadaşı Zeynep Ocak'ın bebek katili Öcalan'la ilgili attığı tweetler




        "HDP MİLLETVEKİLLERİ SAHİP ÇIKTI"
        Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili sesizliğini bozan Tamer Karadağlı, "Linç kampanyası başlayınca bir gün bekledim. Sonra aldı başını gitti. Pervin Buldan sahip çıktı. Demek ki kendisine başka sahip çıkanlar var. Ben sadece sanatsal açıdan bakıyorum politik açıdan değerlendirmedim. 'Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın?' diye sormuşlar. Hanımefendi "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" yazmış. Demirtaş ne dedi. Öcalan'ın heykelini dikeceğiz dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor? Bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıktı."




            "ÖCALAN'IN TERÖRİSTBAŞI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİYOR MUSUNUZ?"
            "Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş" diyen Karadağlı, "Polisimize askerimize kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın teröristbaşı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye. Kendisinin bir arkadaşı ile konuştum. Burası zaten politik bir festivalmiş. Bu konuşmaları yapmak için geliyoruz demiş kendisi. Bana söylenen şey, festivalin sanatla alakalı olmadığı. Hanımefendi zaten HDP'yi Demirtaş'ı sahiplenen ve onların da sahiplendiği bir insan." şeklinde konuştu.



            PKK'LI CANLI BOMBA ROLÜ
            Nihal Yalçın'ın, yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde PKK'lı bir canlı bomba karakterini canlandırdığı ortaya çıktı.



            MİLLİYETÇİ BİR İNSAN OLDUM
            Yurt dışında büyüyen, Avrupa ve Amerika'da birçok projede rol alan ünlü sanatçı Tamer Karadağlı, yaşının ilerlemesiyle birlikte daha milliyetçi olduğunu söyledi.



            İşte Karadağlı'nın SABAH'a yaptığı çarpıcı açıklamalar;

            Yurt dışında filmler çektim ama yurt dışında kalıp orada kariyer yapmayı hiç düşünmedim açıkçası. Ben parayı da, şöhreti de, halkın sevgisini de bu ülkede kazandım. Ben bu toprakların çocuğuyum. Her ne kadar kovboy çizmesi giysem de, TIR sürüyor olsam da, ben Türk'üm ve Türk olmaktan da gurur duyuyorum.



                Bu ülkenin değerlerini, kültürünü aldım. Beni ben yapan her şeyi Türkiye'den aldım. Her ne kadar zaman zaman eleştirsek de benim bir tane vatanım var. Burada kazandığım parayı gidip yurt dışında mı harcayacağım? Olmaz böyle bir şey. Ünü de, sevgiyi de bu ülkede kazandım. Sivas'ta da, Erzurum'da da insanlar bana sevgi dolu gözlerle bakıyor. Bu mutluluğun parasal karşılığı yok. Bunu yurt dışında yaşayamam. Eğer oyunculuk açısından bir şeyler yapacaksam Türkiye'de yaparım. Ülkeme bu açıdan büyük bir sevgiyle bağlıyım.
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                Yakın arkadaşı Öcalan destekçisi çıktı!
                Haberler Güncel 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyen Nihal Yalçın'ın yakın arkadaşı Zeynep Ocak'tan bebek katili Öcalan'a övgü dolu sözler
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