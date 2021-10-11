İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İmamoğlu yönetimini topa tuttu: Ekmek üretimi 3 milyondan 900 binlere düşmüş İETT araştırılmıyor

1994'ten sonra halk ekmeğin İstanbul'da kent ve kentlinin çok önemli bir gıda maddesi haline geldiğini belirten Tevfik Göksu, "1994 yılında 250-300 bin kapasiteli Halk Ekmek bizim dönemimizde büyük tesislerle, yatırımlarla beraber 2,5-3 milyon seviyesine kadar üretim kapasitesine kadar çıktı. Meclisin ilk günden itibaren, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından halk ekmek konusu her konuda olduğu gibi manipüle edilmek istendi. 'Halk Ekmek büfeleri açmak istiyoruz, Halk ekmeğe ulaşmak istiyor ama meclis izin vermiyor' denildi. Bunun yalan olduğunu defalarca açıkladık. Biz CHP'nin halkla bir ilişkisi olmadığını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.
İBB ANLAYIŞININ HALKA EKMEK ULAŞTIRMAK GİBİ BİR GAYRETİ YOK
Göksu, "İBB anlayışının, halka ekmek ulaştırmak gibi bir gayretinin, böyle bir aşkının olmadığını biliyoruz. Biz bize getirilen bütün şeylere 'evet' demiştik. Önerilere evet getirirken, hep şöyle bir reklam yapıyorlardı: 'AK Parti döneminde yarım kalan fabrikayı biz tamamlayacağız ve yakında açacağız.' O halk ekmeğin başındaki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkan Adayı olmuş şahıs, gerçekten bir memur, bir bürokrat olma ötesinde bir siyasi ağızla bize laf yetiştirmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL HALKININ EKMEĞİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hatta CHP Genel Başkanı meclis kürsülerinden 'halkın ekmeğinden elinizi çekin' diye bağırıyordu" diyen Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben İstanbullular adına, İstanbul'un meclisinde CHP Genel Başkanı'na, CHP İstanbul Büyükşehir Başkanı'na ve CHP meclisi üyeleri arkadaşlara İstanbullular adına söylüyorum; İstanbul halkının ekmeğinden elinizi çekin. Biz AK Parti döneminde dünyanın en büyük ekmek üretim tesisinin inşaatını başlatmışız. Bütün cihazlarını, ne gerekiyorsa hepsini almışız, işlemi yapacak hale getirmiş ve sistem kurulmak üzereyken, fabrika inşaatı devam ederken seçim süreci başlamış. Bu süreçle beraber tabi ki her şeyin durduğu gibi bu da durmuş."