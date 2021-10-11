İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İmamoğlu yönetimini topa tuttu: Ekmek üretimi 3 milyondan 900 binlere düşmüş İETT araştırılmıyor

1 ŞİRKET 2 MİLYARLIK İHALE ALMIŞ

İETT ile ilgili de açıklamalarda bulunan Tevfik Göksu, şöyle konuştu: "TBMM'de zaman zaman hükümetle ilgili araştırma önerileri verildiğinde eğer meclisten ret çıktıysa CHP ve temsilcileri 'niye korkuyorsunuz' diye bağırırlar. Eylül ayı başında mecliste İETT ile ilgili toplumun yaşadığı dramı da dikkate alarak İETT'de ne oluyor diye sorular sormuştuk. Bu sorular çerçevesinde CHP kazandıktan sonra bir tane şirket gelmiş, 1.5 yıl içerisinde yaklaşık 2 milyarlık ihale almış. Nasıl almışsa, bütün ihalelerin yaklaşık maliyet bedellerini bilerek almış. 14 ihale yapılmış, 7 tanesi davetiye ile yapılmış. 2 milyar, İstanbul halkının parası sadece 1 kişiye gitmiş. Bunu sorduk. Bunu sorduktan sonra bize cevap verin dedik ve İBB Başkanı 'kuru gürültü' dedi.

"'KURU GÜRÜLTÜ'YSE ARAŞTIRILSIN; NEDEN KORKUYORSUN?"

İBB Meclisi'nde alınan kararla konunun araştırılmasını istediklerini belirten Göksu, "İBB Başkanı'na sesleniyorum, eğer bu kuru gürültüyse kurulan araştırma komisyonunu neden veto ettin? Neden korkuyorsun, neden çekiniyorsun? İETT'deki yolsuzluklar ve usulsüzlükleri araştırmak üzere kurulmuş olan araştırma komisyonu, İBB Başkanı tarafından veto edilmiştir. Bu veto ne anlama geliyor biliyor musunuz? 'Sakın karıştırmayın, orada pislik var' bunun Türkçesi bu. Yürekleri yetiyorsa, kendilerinden eminseler, doğruysalar, hodri meydan" ifadelerini kullandı.

HUKUKİ MÜCADELE YAPACAĞIZ

"Dürüst olduklarına inanıyorlarsa, buyursunlar" diye konuşan Göksu, açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Araştırma komisyonu milletin seçtiği meclis üyeleri. Evrakları getirsinler, İstanbul halkı adına denetleyelim. Bu veto edildi, önemli değil. Biz onların vetosuna rağmen inşallah bu komisyonu ısrar kararla kuracağız, gerekirse hukuki mücadele yapacağız. Bu komisyon çalışmaya başlayıp, İstanbullunun hakkını koruyacak. İstanbullular artık yollarda otobüs itmekten, her gün yolda kalan tramvay, bozulan metro seyretmekten İstanbul'un tarihi manzaralarını seyredemez hale geldiler. Biz İstanbul adına buradayız. İstanbullular adına bunları takip edeceğiz. İBB Başkanına tekrar soruyorum; 'İETT'deki ihalenin araştırılmasından niye bu kadar korktun?' Eğer kuru gürültüyse neden korktun? Neden veto ettin? İstanbulluların her bir kuruşuna sahip çıkacağız. Onlar bunları engelleyecekler ama biz o engelleri aşarak yolumuza devam edeceğiz."