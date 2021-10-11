Gelinim Mutfakta kaynana Arzu kimdir? Gelinim Mutfakta Büşra Nur kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İnstagram hesabı ne?

YAREN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yaren Maden 14 aylık evli. Eşi ile birlikte sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yaren Maden'in on binlerce takipçisi bulunuyor. Tiktok fenomeni olan Yaren Maden'in Kayınvalidesi ise Filiz Kaya.

YEŞİM KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yeşim 8 Aralık 1991 doğumlu, 29 yaşındadır. Lisede grafik tasarım eğitimi alan Yeşim Öksüz üniversitesde fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünde okumuştur. 2017 yılında evlenmiştir ve 2.5 yaşında bir oğlu vardır. Yay burcudur ve Fenerbahçelidir. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi de almıştır.

ASLIHAN KİMDİR?

Baturalp adından bir oğlu vardır. Profilinde yayınladığı fragman videosu ile programda yarışacağını duyurdu. Elde edeceği puanlarla rakiplerine üstünlük kurmak ve kayınvalidesiyle birlikte altınların sahibi olmak istiyor.Kendisini izleyen seyircilerin merakla araştırdığı güzel yarışmacının Instagram hesabı bulunmaktadır. Profiline @aslihankygt'ten ulaşabilirsiniz.