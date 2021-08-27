SON DAKİKA: İstanbul'da İETT otobüsü krizi büyüyor! AK Partili üye sordu: 2,5 yılda kaç araç alındı

Bu alım şeklini mevcut yönetim de yapabilir. Ki Büyükşehir Belediye başkanınız adaylık sürecinde "biz İstanbul'u özkaynaklarımızla yöneteceğiz" diye ifade etmişti. Geçmiş dönemde özkaynaklarla yapılan ihale süreçleriniş unutup Cumhurbaşkanlığı onayına geçmeniz kendi vaatlerinizle çeliştiğinizi gösterir.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE YILDA ORTALAMA 375 OTOBÜS ALINDI"

Bir diğer taraftan da 2012-2018 yılları arasında İBB AK Parti döneminde 2250 otobüs almıştır. 5 yıllık süreçte 2250 otobüs almıştır, ortalama yıllık 375 otobüse tekabül eder. Ben şimdi soruyorum CHP 2,5 yıldır yönetimde kaç tane otobüs aldı? Bir tane dahi otobüs almadı.

"SUÇ ATMAYI BİR KENARA BIRAKIN"

Bu nedenle "engelleniyoruz" ifadelerinizi bırakın. Suç atmayı bir kenara bırakın, özkaynaklarınızla kendi kaynaklarınızla daha önce olduğu gibi gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum.

"BAKIM ONARIM İHALELERİ KİMLERE GİTTİ?"

Son olarak son günlerde onlarca İETT otobüsünün yoğun bir şekilde yolda kaldığını görüyoruz. Bunlarla alakalı da benim size tavsiyem; bakım onarım ihalelerinin kimlere gittiğini hangi kişinin müşavirliğini yaptığı şirketlere gittiğini incelerseniz sorunun probelemin nereden kaynaklandığını görürsünüz.

İETT İHALESİ CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİNE

İBB yönetimi İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesi ihalesini 2019 seçimleri sonrasında iş konusunda tecrübesi olmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini üstlendiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete 14 ihale verdiği ortaya çıktı.