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    • 27.08.2021 11:34
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    SON DAKİKA: İstanbul'da İETT otobüsü krizi büyüyor! AK Partili üye sordu: 2,5 yılda kaç araç alındı

    Son dakika haberleri.. İstanbul'da İETT otobüsleri son haftalarda sık sık arızalanıyor veya kaza yapıyor. İstanbullular ise hem ölüm tehlikesi geçiriyor hem de mağdur oluyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, otobüs almak için kullanacakları kredinin Cumhurbaşkanlığı onayında olduğunu ifade ederek topu kendi üzerinden atmaya çalışsa da UKOME toplantısında AK Partili İBB Meclisi Üyesi Abdullah Özdemir, AK Parti döneminde İBB'nin otobüsleri özkaynaklarıyla aldığını İmamoğlu'nun da bu yönde vaadi olduğunu ayrıca AK Parti döneminde İstanbul'a yılda ortalama 375 otobüs alındığını ifade etti.

    CHP döneminde İstanbul’a kaç otobüs alındı

    İstanbullular son haftalarda adeta İETT otobüslerine binmeye korkar hale geldi. Çünkü bindikleri İETT otobüsleri ya bozulup yolda kalıyor ya da kaza yapıyor. Hal böyle olunca İBB çatısı altındaki İETT'nin yeni otobüslerle ilgili harekete geçmemesi veya mevcut otobüslerin bakımını yapmaması da tepki çekiyor.

    AK Parti İBB Meclisi Üyesi Abdullah Özdemir de bu durumu UKOME toplantısında dile getirdi ve şunları söyledi:

    "İBB BU ZAMANA KADAR CUMHURBAŞKANLIĞI ONAYIYLA OTOBÜS ALMADI"
    "Otobüs alımlarıyla alakalı bugüne kadar hiçbir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanlığı onayına tabi olarak hiçbir şekilde otobüs almamıştır. İBB, bugüne kadar bütün otobüslerini özkaynaklarıyla almıştır. Yüzde 40'ı nakit, yüzde 60'ı ise 6-8 yıl taksitlendirilerek alınmıştır.

    Bu alım şeklini mevcut yönetim de yapabilir. Ki Büyükşehir Belediye başkanınız adaylık sürecinde "biz İstanbul'u özkaynaklarımızla yöneteceğiz" diye ifade etmişti. Geçmiş dönemde özkaynaklarla yapılan ihale süreçleriniş unutup Cumhurbaşkanlığı onayına geçmeniz kendi vaatlerinizle çeliştiğinizi gösterir.

    "AK PARTİ DÖNEMİNDE YILDA ORTALAMA 375 OTOBÜS ALINDI"
    Bir diğer taraftan da 2012-2018 yılları arasında İBB AK Parti döneminde 2250 otobüs almıştır. 5 yıllık süreçte 2250 otobüs almıştır, ortalama yıllık 375 otobüse tekabül eder. Ben şimdi soruyorum CHP 2,5 yıldır yönetimde kaç tane otobüs aldı? Bir tane dahi otobüs almadı.

    "SUÇ ATMAYI BİR KENARA BIRAKIN"
    Bu nedenle "engelleniyoruz" ifadelerinizi bırakın. Suç atmayı bir kenara bırakın, özkaynaklarınızla kendi kaynaklarınızla daha önce olduğu gibi gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum.

    "BAKIM ONARIM İHALELERİ KİMLERE GİTTİ?"
    Son olarak son günlerde onlarca İETT otobüsünün yoğun bir şekilde yolda kaldığını görüyoruz. Bunlarla alakalı da benim size tavsiyem; bakım onarım ihalelerinin kimlere gittiğini hangi kişinin müşavirliğini yaptığı şirketlere gittiğini incelerseniz sorunun probelemin nereden kaynaklandığını görürsünüz.

    İETT İHALESİ CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİNE
    İBB yönetimi İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesi ihalesini 2019 seçimleri sonrasında iş konusunda tecrübesi olmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini üstlendiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete 14 ihale verdiği ortaya çıktı.

        1,2 MİLYARLIK İHALE CHP'Lİ İSME GİTTİ
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın siyasi arkadaşı olan CHP Milletvekili Karabat'ın, toplamda 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik ihaleyi aldığı görüldü. Her gün onlarca otobüs, bakım ve onarımı gerekli ve yeterli bir şekilde yapılmadığı ihalenin teknik şartnamesine uyulmayarak orjinal parça yerine yan sanayi ürünleri kullanıldığı için bazı otobüsler yandı bazı otobüsler ise uyumsuzluktan dolayı yollarda kaldığı öne sürüldü.

        "İBB'DEN BÜYÜK İHALELER ALACAĞIM"
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan Karabat'ın ismi ilk kez yasak aşk yaşadığı CHP'li Kadın üye Aynur Doğan'ın 'tecavüze uğradım' diyerek savcılığa başvurması üzerine gündeme geldi.

        CHP Milletvekili Özgür Karbat'ın kendisine zorla sahip olduğunu ileri süren, ifadesinin detaylarında, "Bana İBB'den büyük bir ihale alacağını ve ondan sonrasında ise araba alacağını, evimi değiştireceğini söyledi" diyerek savcılığa ifade veren Doğan'ın bahsettiği ihalelerin ise İETT üzerinden gerçekleştiği belirtildi.

            Yerel seçimlerin ardından iBB'den peş peşe ballı ihaleler alan Karabat'ın yasak aşk yaşadığı sevgilisi Aynur Doğan'a "İBB'den büyük ihale alacağım" sözünün ardından birisi 544 milyon 678 bin 420 TL, diğerinde 156 milyon 729 bin 540 TL ve akabinde ise 125 milyon 729 bin TL'lik otobüs bakım ve onarım ihalelerini alması dikkat çekti. Öte yandan Karabat'ın ihaleyi alan şirketin servis yerinin açılış kurdelasını kestiği de görüldü.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da İETT otobüsü krizi büyüyor! AK Partili üye sordu: 2,5 yılda kaç araç alındı
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