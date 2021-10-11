HDP İzmir İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer iddianamesi hazırlandı! Dikkat çeken 24 kez detayı

"AZMETTİREN BİR KİŞİ YOK"

İddianamede, "Olay öncesinde, olay anında ya da olay sonrasında sanığa yardım eden, sanığı azmettiren herhangi bir kişinin bulunamadığı, sanığın herhangi bir terör örgütü ya da üyesi ile olay öncesi veya sonrasında irtibatlı olduğuna dair delil elde edilemediği" belirtildi.

"ANKSİYETE BOZUKLUĞU" TEŞHİSİ KONULDU

Sanığın hesap hareketleri incelemesinde de olayla ilgili delil olabilecek nitelikte bir veri de bulunamadığı kaydedildi. Sanığa 2016'da "anksiyete bozukluğu" ve "hafif depresif nöbet tanısı" teşhisi konulduğu da iddianamede yer aldı.