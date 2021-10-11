HDP İzmir İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer iddianamesi hazırlandı! Dikkat çeken 24 kez detayı

HDP İzmir İl Başkanlığına girerek parti binasındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Onur Gencer'in 17 Haziran'da cinayeti işledikten sonra mesajlaşma uygulaması WhatsApp paylaşımlarında ve binadan çıkarken kullandığı ifadelerde suçunu itiraf ettiği belirtildi.
"AZMETTİREN BİR KİŞİ YOK"
İddianamede, "Olay öncesinde, olay anında ya da olay sonrasında sanığa yardım eden, sanığı azmettiren herhangi bir kişinin bulunamadığı, sanığın herhangi bir terör örgütü ya da üyesi ile olay öncesi veya sonrasında irtibatlı olduğuna dair delil elde edilemediği" belirtildi.
"ANKSİYETE BOZUKLUĞU" TEŞHİSİ KONULDU
Sanığın hesap hareketleri incelemesinde de olayla ilgili delil olabilecek nitelikte bir veri de bulunamadığı kaydedildi. Sanığa 2016'da "anksiyete bozukluğu" ve "hafif depresif nöbet tanısı" teşhisi konulduğu da iddianamede yer aldı.
"ŞAİR EŞREF BULVARI'NA 24 KEZ GİTMİŞ"
HTS incelemesinde, 17 Haziran 2020-17 Haziran 2021 tarihleri arasında, olay yeri olan Şair Eşref Bulvarı bölgesinde, farklı tarihlerde sanığa ait toplamda 115 kez sinyalin tespit edildiği ve sanığın 24 kez belirtilen bölgeye gittiğinin belirlendiği iddianamede yer aldı.
İddianamede ifadesine yer verilen sanık Gencer, HDP İzmir İl Başkanlığı binasının üst katında İngilizce kursuna gitme bahanesiyle daha önce binayı gezdiğini belirterek, "Parti ambleminin altındaki telefon numarasını aradım ama ulaşamadım. Konuşup dairenin içine girerek nasıl bir yer olduğunu ve genelde kaç kişinin bulunduğunu öğrenmek için aradım ama kapalıydı." beyanında bulundu.
Onur Gencer, olay öncesinde kentteki 2 atış poligonuna giderek ücretli olarak silah kullanma eğitimi aldığını belirtti.