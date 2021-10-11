İsmet Uçma kimdir, kaç yaşındaydı? AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma neden öldü, hastalığı neydi?

Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi.