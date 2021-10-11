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    İsmet Uçma kimdir, kaç yaşındaydı? AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma neden öldü, hastalığı neydi?

    AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü bilinen AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'dan acı haber geldi. Bu gelişmelerin arkasından, İsmet Uçma kimdir, kaç yaşındaydı? AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma neden öldü, hastalığı neydi? Sorularının yanıtı merak edilir oldu. İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    İsmet Uçma kimdir, kaç yaşındaydı? AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma neden öldü, hastalığı neydi?

    İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin arkasından İstmet Uçma'nın hayatı hakkında detaylar merak edilir oldu. Peki, İsmet Uçma kimdir, kaç yaşındaydı? AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar!

    AK Parti kurucu üyesi ve İstanbul milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Uçma bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyordu.

    .İSMET UÇMA KİMDİR?

    1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

    Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

        Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi.

        AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011'de Ak Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü. Arapça ve İngilizce bilen İsmet Uçma, 6 çocuk babasıydı.
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