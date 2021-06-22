Geçtiğimiz hafta Perşembe günü İzmir'de HDP il binasına Onur Gencer tarafından silahlı bir saldırı gerçekleştirilmiş ve 1 kişi yaşamını yitirmişti. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı olayın arka planını anlatarak flaş sözler kullandı.

Dünyanın bir numaralı katil örgütünün PKK olduğunu söyleyen Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı yıllar önce PKK'lıların sırf köylüleri korkutmak için 2000-3000 hayvanı telef ettiğini ifade etti.

TEK KURBAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİ

PKK'nın Brüksel'de hazırlattığı mesajların halen devam ettiğini söyleyen Akarcalı, HDP binasına yapılan saldırıda tek kurbanın öldürülen kişinin olduğunu sözlerine ekledi.

SALDIRININ ARKASINDA PKK İZİ

PKK kurbanlarının seçerken kurban olacağının farkında olmayan kişileri hedef aldığını söyleyen Akarcalı, HDP İzmir binasına yapılan saldırının PKK tarafından düzenlenmiş olabileceğini ifade etti.

İDEOLOJİ UĞRUNA HARCARLAR

Bu suikasti işleyen kişinin seçilmiş olabileceğini söyleyen Akarcalı, bu şahsın cinayet için kışkırtılmış olabileceğini ifade etti. PKK'nın Marksist-Leninist bir yapı olduğunu söyleyen Akarcalı, örgütün her türlü melanetin ideoloji uğruna harcayabileceğini söyledi.