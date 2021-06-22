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    • 23.06.2021 02:22
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    binasına yapılan silahlı saldırıda izleri!  ekranlarında anlattı

    Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 'de il binasına  tarafından silahlı bir saldırı gerçekleştirilmiş ve 1 kişi yaşamını yitirmişti.  ekranlarında yayınlanan  programına konuk olan Eski Sağlık ve Turizm Bakanı  olayın arka planını anlatarak flaş sözler kullandı.

    İzmir saldırısında PKK izleri!

    Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 'de il binasına tarafından silahlı bir saldırı gerçekleştirilmiş ve 1 kişi yaşamını yitirmişti. ekranlarında yayınlanan programına konuk olan Eski Sağlık ve Turizm Bakanı olayın arka planını anlatarak flaş sözler kullandı.

    Dünyanın bir numaralı katil örgütünün olduğunu söyleyen Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı yıllar önce PKK'lıların sırf köylüleri korkutmak için 2000-3000 hayvanı telef ettiğini ifade etti.

    TEK KURBAN ÖLDÜRÜLEN KİŞİ
    PKK'nın 'de hazırlattığı mesajların halen devam ettiğini söyleyen Akarcalı, HDP binasına yapılan saldırıda tek kurbanın öldürülen kişinin olduğunu sözlerine ekledi.

    SALDIRININ ARKASINDA PKK İZİ
    PKK kurbanlarının seçerken kurban olacağının farkında olmayan kişileri hedef aldığını söyleyen Akarcalı, HDP İzmir binasına yapılan saldırının PKK tarafından düzenlenmiş olabileceğini ifade etti.

    İDEOLOJİ UĞRUNA HARCARLAR
    Bu suikasti işleyen kişinin seçilmiş olabileceğini söyleyen Akarcalı, bu şahsın cinayet için kışkırtılmış olabileceğini ifade etti. PKK'nın Marksist-Leninist bir yapı olduğunu söyleyen Akarcalı, örgütün her türlü melanetin ideoloji uğruna harcayabileceğini söyledi.

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    İzmir saldırısında PKK izleri!
    Haberler Güncel HDP İzmir binasına yapılan silahlı saldırıda PKK izleri! Bülent Akarcalı A Haber ekranlarında anlattı