"TÜRKİYE PROVOKASYONLARA ASLA FIRSAT VERMEYECEKTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP İl binasına yapılan saldırıya tepki gösterdi. Ömer Çelik, "İzmir'de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır." dedi..

"BU ÜLKE BU OYUNLARI ÇOK GÖRDÜ"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu ülke bu oyunları çok gördü. Milletimiz, sağduyu ve itidal ile oynanmak istenen oyunlara fırsat vermeyecektir."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden HDP binasında yapılan saldırı ile ilgili olarak yapılan açıklama ise şu şekilde: İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür.

Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır.





"OLAY TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILACAKTIR"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı kınadı.





Gül paylaşımında, "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.