Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.06.2021 09:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2021 12:30
    ABONE OL

    'de HDP binasına saldıran Onur Gencer tutuklandı!

    Son dakika haberine göre, HDP İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyen ve 38 yaşındaki 'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer tutuklandı. Peki silahlı saldırıyla kimler, neyi hedefledi? HDP İzmir İl binasına saldırının perde arkasında ne var? İşte provokatif saldırının perde arkasında yaşanan gelişmeler.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    HDP binasına silahlı saldırıda flaş gelişme

    HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyen ve 38 yaşındaki Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer tutuklandı.

    ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
    İzmir'deki HDP il binasında düzenlediği saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer'in (27) parti binası girişinde polis ekiplerince etkisiz hale getirildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

    Görüntüde bina girişinde yerde etkisiz hale getirilen Onur Gencer'e polis ekipleri tarafından müdahale edildiği görüldü.



    İzmir'de HDP İl Başkanlığına yönelik yapılan ve bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisinin, saldırıyı gerçekleştirmeden hemen önce HDP İl Başkanlığına girme anı görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin ticari taksiden elinde büyük çantayla indiği görüldü.



    KATİL, BİNAYA BÖYLE GİRDİ
    Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya Onur Gencer isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Onur Gencer'in içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı.



    Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.



        ELİNDE BÜYÜK BİR ÇANTAYLA İÇERİ GİRDİ
        Öte yandan Onur Gencer'in HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıyı gerçekleştirmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde Onur Gencer'in ticari taksiden elinde büyük bir çantayla indiği, il binasına doğru yürüdüğü ve içeri girdiği anlar görüldü.



        İŞTE İLK DİYALOG
        Öte yandan saldırgan Onur Gencer'in, olay sonrası gözaltına alındığı ilk anlarda polisle diyaloğu da kameralara yansıdı. Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine Onur Gencer, "Kemalpaşa'da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim" dediği duyuluyor.

        Ayrıca şüphelinin, bina çevresinde birkaç kez keşif yaptığı, bina içerisine girdiğinde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüğünü söylediği de öğrenildi.




        HDP İL BİNASINDA SİLAHLI SALDIRI "PLANLI PROVOKASYON" MU? MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM ISRARI NEDEN?
        Dün İzmir'de HDP il binasında silah sesleri duyuldu ve 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırının provokasyon olduğu değerlendirildi. Öte yandan muhalefetin ayrıştırıcı dili ve yatırımları tehdit dili gündemdeki sıcak yerini koruyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise skandal açıklamalarına devam ediyor ve Türkiye'nin istikrar ortamını hedef alan erken seçim çağrılarını sürdürüyor. Peki silahlı saldırıyla kimler, neyi hedefledi? HDP İzmir İl binasına saldırının perde arkasında ne var? Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınını katılan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi değerlendirdi.



        AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin öne çıkan açıklamaları:

        "Türkiye'de oynanmak istenen birtakım oyunlar var işin açıkçası. 2018 yılından beri Türkiye'nin ekonomisine yönelik ciddi saldırılar var. Avrupa'da ve Orta Doğu'da siyasi, sağlık ve ekonomik olarak ciddi çöküşler yaşandı ancak burada güçlenen tek ülke Türkiye oldu.

        Dün HDP'ye yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Bu yapılanı asla doğru bulmuyorum, bu ülkede herkes kendini rahat şekilde ifade edebiliyor. Bu özgürlükler en fazla AK Parti döneminde getirildi. Ekonomik anlamda yapamadıklarını Türkiye'nin huzurunu bozmak için terörle yapmadıklarını siyasi anlamda provokasyonlar yaparak bu ülke üzerinde algı yapmaya çalışıyorlar.

        Bir ülkede siyasi ve ekonomik istikrar varsa sorun teşkil etmiyor, Türkiye'nin önü açık ve bu yolda yürümeye devam edecek. Gereken çalışmalarla bu provokasyonun da perde arkasını göreceğiz.



            Biz her zaman sahadayız ve alandayız. Vatandaşla görüşüyoruz siyasal anlamda bir sıkıntı yok, sağlık anlamında bir sıkıntı yok. Ekonomi alanında, iş gücü, sanayi ve askeri anlamda gayet başarılıyız.

            Türkiye'de 2002 yılında kadar doğru düzgün altın çıkarılmıyordu şimdi önemli işle imza atılıyor. Altın rezervrleri, doğalgaz ve petrol rezervleri açıklanırken istikrar ortamı varken erken seçim nereden çıkacak?



            Türkiye, kendi toprağına ve çakıl taşına sahip çıkar. Devlete bayrağa kem gözle bakanın gözünü oyarız. Erken seçim falan yok biz önümüze bakacağız. Biz işimizi yapacağız, Türkiye'nin geleceğine bakacağız.

            Bazıları hendek açar, bazılar köprüler yıkar ama bazıları da Türkiye'yi birleştirir. Biz Avrasya Tüneli ile Türkiye'yi birleştiriyoruz, bizim özümüz bu. Bunlar şimdiye kadar neye evet demiş?"
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Marmara’nın ilk rafting parkuru Orhaneli’de açıldı
            Haberler Güncel İzmir'de HDP binasına saldıran Onur Gencer tutuklandı!