CHP’li belediyelerde işçi kıyımı: 10 bin işçi işten çıkarıldı 60 bin işçi sendikadan istifa ettirildi

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP'li belediyelerde yaşanan sendikalı işçi kıyımına dikkat çekerek, HAK-İŞ üyesi 10 bin işçinin CHP'li belediyelerce işten çıkarıldığını belirtti.
Arslan, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) HDP/PKK'lı ihanet odakları ile işbirliği yaparak sendikalı işçileri işten çıkarmak için yaptıkları girişimlere direndiklerini de belirtti. Antalya'da düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş İl Başkanları Kurulu Toplantısı'nda konuşan Arslan, emperyalist güçlerin Türkiye'yi bölmek, parçalamak amacıyla yürüttüğü operasyonların bugün de devam ettiğini söyledi.
HAK-İŞ'E OPERASYON BAŞLATTILAR
Arslan, "ABD ve Batı, ne yazık ki Türkiye'nin dışarıdan kuşatılması, içeride de bunlarla iş birliği yapan ihanet odaklarıyla ülkemizi bölmek, parçalamak ve kendi kontrollerinde bir yönetim oluşturmak için çalışıyor" dedi. Yerel yönetim seçimlerinin yapıldığı 2019'dan sonra zor bir süreç yaşadıklarını dile getiren Arslan, CHP ve HDP'li adayların seçimleri kazanır kazanmaz Hakİş üyelerine yönelik bir operasyon başlattıklarına dikkati çekti.