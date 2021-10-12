CHP’li belediyelerde işçi kıyımı: 10 bin işçi işten çıkarıldı 60 bin işçi sendikadan istifa ettirildi

Sendikalarına üye 10 bin kişinin işten çıkarıldığını, 60 bin işçinin istifa ettirildiğini aktaran Arslan, hukuki hakların sonuna kadar takipçisi olduklarını, bu çalışanların işlerine dönmeleri için de gerekli mücadeleyi yürüttüklerini kaydetti.



HER TÜRLÜ AHLAKSIZLIĞI YAPTILAR

"Hiçbir işçi AK Partili, MHP'li diye işten çıkarılmayacak, çıkarırlarsa da bana gelip beni bulacaksınız, bu namus sözü" diyenlerin sözünü tutmadığı gibi, binlerce Hak-İş'e bağlı işçiyi de sendikalarından istifa ettirdiğini aktaran Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da belediyede çalışan ve sendika üyesi yaklaşık 20 bin kişiye karşı bir operasyon başlattığını söyledi.