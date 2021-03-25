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    • 25.03.2021 17:02
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    SON DAKİKA: 'nin eyleminde bir travesti çıplak poz verdi

    Son dakika haberi: 'nin 'nden çıkmasını protesto eden 'liler ve İYİ Partililer 'da bir araya geldi. Eyleme katılan bir travesti üse üstünü çıkararak objektiflere poz verdi.

    CHP'den travestili çıplak eylem

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedildi. Karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince alındı.

    CHP'DEN TRAVESTİLİ ÇIPLAK EYLEM
    Antalya'da bir araya gelen bir grup CHP'liler ve İYİ Partililer ise İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki gösterdi. Bu sırada bir kişi üstünü çıkararak üstsüz bir şekilde basın mensuplarına poz verdi.

    Eylem alanında Cumhuriyet Halk Partili ve İYİ Partili yetkililer de açıklama yaptı.

        Öte yandan üstünü çıkaran kişinin ise travesti olduğu öğrenildi.

        TÜRKİYE NEDEN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇIKTI?

        İşte madde madde Türkiye'yi sözleşmeden çıkmaya iten o nedenler:

        İstanbul Sözleşmesi'nin LGBT ideolojisi savunuculuğuna indirgenmesinin; LGBT'nin bazı kesimler tarafından meşru evrensel hukuk normu şeklinde dayatılmasının önüne geçmek.

        Milli ve manevi değerler, Türk aile yapısında LGBT propagandasının oluşturduğu rahatsızlığı gidermek.

        LGBT ideolojisi üzerinden inşa edilmek istenilen diplomatik ve siyasi baskıyı engellemek.

        Kadın hakları meselesini LGBT odaklı tartışmaların tahakkümünden kurtarmak.

        Sözleşmenin toplum değerleri ile bağdaşmayan kısımlarının, Türkiye'nin kadına şiddet ile mücadelesine ve kadın hakları konusundaki adımlarına gölge düşürmesini engellemek ve LGBT'yi işaret eden ifadeler sebebiyle rahatsızlık duyan kesimlerin kadına yönelik şiddete karşı desteğinin konsolide edilmesine olanak sağlamak.

        Bir devlet politikası olan kadına şiddet ile mücadelede iç hukuka dayalı uygulamaların iyileşmesine odaklanmak için gerekli olan zihinsel paradigma değişikliğinin önünde engel olan cinsel yönelim unsurunu ortadan kaldırmak.

        Reform paketleri içerisinde kadına şiddet ile mücadele ve kadın haklarının iyileştirilmesi ile ilgili bölümlerin ön plana çıkarılması.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'nin İstanbul Sözleşmesi eyleminde bir travesti çıplak poz verdi