11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajları 2021! En güzel, anlamlı, duygusal resimli Dünya Kız Çocukları günü ile ilgili sözler!

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ ÖNEMİ!

Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren 11 Ekim "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak kutlanıyor.

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kız babası-annesi Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından çeşitli mesajlar yayınlıyor. İşte Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri…