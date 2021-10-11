11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajları 2021! En güzel, anlamlı, duygusal resimli Dünya Kız Çocukları günü ile ilgili sözler!

Kız çocuklarına meydana getirilen ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından eşit bir halde yararlanmalarını sağlamak amacıyla kutlanmaya süregelen Dünya Kız Çocukları Günü'nde farkındalık yaratmak ön plana çıkıyor. Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ ÖNEMİ!
Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren 11 Ekim "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak kutlanıyor.
Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kız babası-annesi Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından çeşitli mesajlar yayınlıyor. İşte Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri…
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI MESAJLARI
Toplumda daha güçlü olmaları, her türlü ayrımcılık ve istismardan kurtulmaları, bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmaları dileğiyle dünyadaki kız çocuklarının; 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü...
Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için bir umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız! Bugün Dünya Kız Çocukları Günü…
Çocuklarımızın daha güzel bir dünyada yaşaması hepimizin sorumluluğu olmalıdır.