PKK elebaşı Duran Kalkan: "HDP, CHP’nin önünü açtı! CHP, HDP’ye muhtaçtır"

CHP'nin ipini ellerinde tutan terör örgütü PKK'dan partiye dikkat çeken bir uyarı geldi. Elebaşı Duran Kalkan, "HDP, CHP'nin önünü açtı! CHP, HDP'ye muhtaçtır" dedi. Kalkan'ın açıklamaları sözde Atatürkçü CHP'nin nasıl PKK'ya esir olduğunun en net kanıtı oldu.
Kalkan şu ifadeleri kullandı:
CHP bu süreçte biraz olumluluğu oynasın. HDP'nin bu çıkışını bazı CHP'liler ters yorumlayabilirler ama öyle değil. CHP'nin de önünü açtı, güçlendirdi. CHP HDP'ye muhtaçtır. HDP ile doğru ilişkiler geliştirerek ancak etkili olabilirler
KILIÇDAROĞLU SÖZDE KÜRT SORUNU İÇİN HDP'SİZ ÇÖZÜLEMEZ DEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda sözde "Kürt sorunu"nu ortaya atmış ve durumun HDP'siz çözülemeyeceğini söylemişti.
Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim." ifadelerini kullanmıştı.