İkinci doz aşılarını yaptıranlar 3. doz aşının ne zaman uygulanacağını merak etmekte. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda 2 doz BioNTech aşısı olan kişilerin 3. dozu aşının yaptırılıp yaptırılmamasını gündemine ekledi. Vatandaşların antikor seviyesini ölçen Sağlık Bakanlığı gelecek günlerde 3. doz BioNTech aşısının ne zaman uygulanacağına dair açıklama yapacak. Peki, 3. doz aşı var mı? 3. doz aşı ne zaman yapılacak? 3. doz aşı kimlere uygulanacak? İşte son gelişmeler
3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
Vatandaşların antikor seviyesini ölçen Sağlık Bakanlığı gelecek günlerde 3. doz BioNTech aşısının ne zaman uygulanacağına dair açıklama yapacak.
İşte 3. doz aşıyla ilgili son gelişmeler;
BAKAN FAHRETTİN KOCA UYARMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda 31 milyon aşılı vatandaşın incelendiğini, çalışma sonuçlarında 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastane ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğunun anlaşıldığını açıklamıştı:
3 DOZ İNAKTİF AŞI MI YOKSA 2+1 Mİ?
"Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve bir doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler, 2 doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3'ncü doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3'üncüdoz çalışması yeni yapılmaktadır. Ancak ön sonuçlar, belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor."