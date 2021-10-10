Başkan Erdoğan, 26 tesisin temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Adana'dan dünyaya seslendi. Yatırımcılara mesaj verdi:

HER zaman söylediğim gibi Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine sağladığı büyük kazançla hep memnuniyet duyar. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları, küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.

'GELİN hep birlikte kazanalım' diyerek kapılarımızın yatırımcılara sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

DÜNYANIN, salgın ve iklim değişikliği gibi krizlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde yapılan bu yatırımlar, iş insanlarımızın vizyonunun derinliğine işaret ediyor.

FABRİKALARIMIZ harıl harıl çalışıyor. İstihdamda salgın öncesi dönemin dahi üstüne çıktık. Böylece ülkemiz 2020'de yüzde 1,8 büyürken bu yılın ilk çeyreğinde 7,2, ikinci çeyrekte ise 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini sürdürdü.



DİJİTALLEŞME ve yapay zeka gibi teknolojinin sağladığı yeni imkanları da en iyi şekilde kullanarak ülkemizi şimdiden geleceğin üretim alt yapılarına kavuşturmakta kararlıyız.



İNSANSIZ hava araçlarından yerli elektrikli otomobile kadar pek çok atılımı bu vizyon sayesinde bugünkü seviyesine getirdik...

Adana 5. Uluslararası Lezzet Festivali etkinliğine katılan ve kebabın mangal ateşini yakan Başkan Erdoğan, "Artık yemek dediğimiz olay ekonomik gücü ve turizm potansiyeliyle karın doyurmanın çok önüne geçmiş bir sektörü ifade ediyor" dedi.