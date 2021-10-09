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    • 09.10.2021 17:50
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adana'da önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Adana kalkınsın diye çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Adana'ya 50 milyarlık yatırım yaptık. Gençlik ve spordan sosyal yardımlara kadar her anlamda Adana'nın yanında olduk" dedi.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Adana'nın evladı merhum Murat Göğebakan'a hep birlikte birer Fatih'a okuyalım. Sevgili Adanalılar, il teşkilatımızın kıymetli mensupları, aziz kardeşlerim sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Adana'nın cesur, mert, çalışkan vefakar insanlarını yürekten selamlıyorum.

    "ALLAH'INA GURBAN ADANA"
    Tarımın ve bereketin şehri Adana'daki tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

    Bugün bir kez daha Allah'ına kurban Adana diyorum.

    ADANA'YA 50 MİLYARLIK YATIRIM
    Adana kalkınsın diye çalışmalar yaptık. Bu kapsamda Adana'ya 50 milyarlık yatırım yaptık. Gençlik ve spordan sosyal yardımlara kadar her anlamda Adana'nın yanında olduk. Bugün de Adana'nın simge ve nişanesi olan birçok yatırımı devreye almanın onurunu yaşıyoruz.

    CHP'NİN BAŞINI ÇEKTİĞİ YATIRIM DÜŞMANI ODAKLAR...
    Bu yatırım Türk ekonomisine olan güvenin yanı sıra muhalefetin algı operasyonlarının işe yaramadığının göstergesidir. CHP'nin başını çektiği yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'yi tercih etmeye devam ediyor.

    Bay Kemal kıskanma çalış senin de olur

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor"

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