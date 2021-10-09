Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Çukurova Üniversitesi'nde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Tesis Açılışı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Toplamda 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebilmesini sağlayacak camimizin bünyesinde 1578 metrekarelik Türk-İslam sanatları merkezi ve 500 kişilik konferans salonu da bulunuyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi hizmet binamızda 10 stüdyo, 38 atölye, 10 derslik, 6 laboratuvar, konferans salonu ve ofisler mevcuttur. ÖSYM e-sınav merkezi de kendi alanlarında çok önemli bir ihtiyacı giderecektir.

Öğrencilerimizin barınma sıkıntılarına çözüm olacak kız ve erkek yurtlarımızı da bugün hizmete alıyoruz. 3320'si kız, 3326'sı erkek olmak üzere toplam 6 bin 646 kapasiteli 4 yurdumuzun tamamı otel konforunda inşa edilmiştir.

Toplam tutarı 263 milyon lirayı bulan tüm bu eserlerimizin hayırlı olmasını diliyorum.