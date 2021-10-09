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    • 09.10.2021 19:28
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Çukurova Üniversitesi'nde önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da Çukurova Üniversitesi Tesis Açılışı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan’dan Adana’da önemli açıklamalar

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Tesis Açılışı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Toplamda 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebilmesini sağlayacak camimizin bünyesinde 1578 metrekarelik Türk-İslam sanatları merkezi ve 500 kişilik konferans salonu da bulunuyor.

    Güzel Sanatlar Fakültesi hizmet binamızda 10 stüdyo, 38 atölye, 10 derslik, 6 laboratuvar, konferans salonu ve ofisler mevcuttur. ÖSYM e-sınav merkezi de kendi alanlarında çok önemli bir ihtiyacı giderecektir.

    Öğrencilerimizin barınma sıkıntılarına çözüm olacak kız ve erkek yurtlarımızı da bugün hizmete alıyoruz. 3320'si kız, 3326'sı erkek olmak üzere toplam 6 bin 646 kapasiteli 4 yurdumuzun tamamı otel konforunda inşa edilmiştir.

    Toplam tutarı 263 milyon lirayı bulan tüm bu eserlerimizin hayırlı olmasını diliyorum.

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    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Çukurova Üniversitesi'nde önemli açıklamalar
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