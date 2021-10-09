SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Adana'da 26 fabrika açtı: Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti. Hizmetlerini anlatan Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Bugün Adana'dayız. Adana bizden vazgeçmez. Biz de Adana'dan vazgeçmeyiz. Adana'yı özlemişiz, Adana da bizi özlemiş. Bugün burada 2,5 yıllık aranın ardından tekrar bizleri bir araya getiren Rabbime hamdediyorum.
Tabi Adana'ya boş gelinmez. Bugün yaklaşık 2.2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1.8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışlarını yapıyoruz.
Yaklaşık 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının resmi açılışını yapıyoruz. Eğitimde 63 okulu, gençlik ve sporda yeni stadyumun ikmal inşaatının, 1000'er kişilik 2 öğrenci yurdunun açılışlarını yapıyoruz.
SAĞLIK DEVRİMİ
250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi'nin, 112 biriminin de aralarında bulunduğu yatırımların açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Adalette lojmanların resmi açılışlarını yapıyoruz.
ALT YAPI VE ÜST YAPI YATIRIMLARI
Adana Mersin arasındaki tren hattında tamamlanan kısımlarını hizmete alıyoruz. İller Bankamızın çeşitli ilçelerinde tamamladığı alt yapı üst yapı projeleri ile TOKİ projelerini hizmete açıyoruz.
Tarımda kırsal kalkınma ve orman yatırımlarının resmi açılışlarını yapıyoruz. Kültür ve turizmde yeni müzenin ikinci etabının da açılışını yapıyoruz. Sanayi ve teknolojide Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projeler ile alt yapı yatırımlarının açılışlarını yapıyoruz.
Hizmet birimlerinin resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Çukurova Üniversitemizin tamamladığı birçok yatırımı var. Açılışlarını yapacağız.
ÜLKEMİZE 250 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK