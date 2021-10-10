Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, skandal eyleme ilişkin ilk kez konuştu! Bu ifade özgürlüğü değil vandallık

Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasıyla başlayan ve provokatörlerin tezgâhlarıyla terör ve vandalizme varan çirkin eylemler 30 yıla yakın bir süredir Boğaziçi Üniversitesi'nin hocası olan Prof. Dr. Naci İnci'nin ağustosta rektörlük koltuğuna oturmasıyla durulmuş, yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla kampüs normalleşmişti.
Ancak Türkiye'yi yazdıkları kaos senaryolarının bir parçası haline getirmek isteyen gruplar bu kez İnci'nin yolunu kesip, yuhaladı. Biri de makam aracının üzerine üstü çıplak bir şekilde çıkarak "Bunlar öğrenci değil" diye isyan ettiren görüntüler sergiledi. Prof. Dr. Naci İnci, provokatörlerin çirkin eylemi sonrası ilk kez SABAH'a konuştu:
BURADA ZORBALIK VAR:
İfade özgürlüğüne sonuna kadar saygılıyız. Biz onu teşvik de ediyoruz. Ama bu eylemde zorbalık olduğu, vandallık olduğu aşikâr. Bunu hiçbir şeyle açıklayamazsınız.