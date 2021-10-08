Yatla FETÖ’cüleri Rodos’a kaçırmaya çalışan şebekeye dava açıldı

Araçtan çok sayıda telefon ışığı açıldığını gören geçen emniyet güçleri harekete geçti. Araca baskın yapılırken, araçtan kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişilik bir grup çıktı. Araç şoförü Erkan Varışlı, "Bana 400 lira yevmiye verdiler. Öndeki aracı takip et, koydan tekneye binecekler dendi" şeklinde kendini savundu. İkinci araç olan beyaz renkli minibüste bulunan şüpheli Abdilkadir Serbest ise "Benim burada teknesi olan yeğenim var onun yanına gezmeye geldim" şeklinde savunma yaptı. Ancak savcılık hazırladığı iddianamede bu savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çekti.

POLİSLER GELDİĞİNDE TELEFONLARI SIFIRLAYIN

Şebeke içerisinde yer alan Abdilkadir Serbest isimli kişinin kaçıracağı kişilere, "Polisler geldiğinde telefonları sıfırlayın" dediği ortaya çıkarıldı.