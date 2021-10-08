ilkatama.meb.gov.tr ile 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin ek atama sözlü mülakat ne zaman 2021?

15 bin ek atama hakkında araştırmalar hız kazandı. 15 bin öğretmen ataması başvuruları için bugün son gün. Başvuru yapan öğretmenler şimdi de sözlü mülakat tarihine odaklandı. 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı listesi MEB tarafından açıklanırken, en çok kontenjan 2175 ile sınıf öğretmenliğine verilmişti. 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için tarih belli oldu. Peki, 15 bin ek atama sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler...
SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar sözlü sınava katılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.
Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.