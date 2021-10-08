ilkatama.meb.gov.tr ile 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 15 bin ek atama sözlü mülakat ne zaman 2021?

15 bin ek atama hakkında araştırmalar hız kazandı. 15 bin öğretmen ataması başvuruları için bugün son gün. Başvuru yapan öğretmenler şimdi de sözlü mülakat tarihine odaklandı. 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı listesi MEB tarafından açıklanırken, en çok kontenjan 2175 ile sınıf öğretmenliğine verilmişti. 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için tarih belli oldu. Peki, 15 bin ek atama sözlü mülakat ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler...