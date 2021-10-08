ABD’nin "Ülkü Ocakları" kararının perde arkası... MHP'den "FETÖ ve Gülen kahpesi" hakkında flaş sözler

ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen "Ülkü Ocakları" kararı tepki çekti. Atılan bu adım neye işaret ediyor? ABD'nin Ülkü Ocakları adımının perde arkasında ne var? ABD'de hangi gruplar hedef aldı? MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamaları:

"TÜRKİYE'NİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE"

"Bu çok vahim çok küstahça bir karardır. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bir terör örgütü olup olmadığının araştırılması noktasında bir teklifi kabul edildiğini öğrendik. Bu sadece aslında Milliyetçi Hareket Partisi'ni veya Ülkü Ocakları mensuplarını ilgilendiren değil bu Türkiye'de anayasa ve mevzuat çerçevesinde kurulan ve dünden bugüne faaliyetleri gençliğimizin doğru bir şekilde ahlaklı, başarılı ve tertemiz bir şekilde yetişmesini milli manevi değerler çerçevesinde memlekete hizmet eden fertler olarak yetişmesini arzulayan bir vakfı töhmet altına alınması ve Türkiye'nin özellikle iç işlerine müdahale olarak değerlendirilebilecek bir mesele olarak görülmesi gerekir.

"BU KARARI LANETLİYORUZ"

Bu noktada devletimiz gereken tepkiyi gösterdi. Sayın Genel Başkanımız çok sert bir şekilde tepkisini dile getirdi. Bizler de bu kararı lanetliyoruz. Buradaki amaç Türkiye'deözellikle bağımsız karar alan milli ve yerli anlayışla bugün yoluna devam eden Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan millet iradesinin devlet iradesine dönüştüğü süreci bir şekilde baltalamak ve bu noktada Türkiye'de bir takım değişiklikleri temin etmek için yapılan hamlelerden bir tanesi.

"ABD'NİN BİZE BÖYLE BAKMASI ŞEREFTİR"

Dünyada bugün bölgemizde en büyük kana acıya sebep olan Türkiye'de yaptığı faaliyetler belli olan ve kendi ülkelerinde de terör örgütü olarak kabul edilmiş olan yapılarla bugün beraber olmayı o yapıları en üst düzeyde taltif etmeyi kendisine yakıştıran bir ülke bugün kalkmış meşru hiçbir şekilde faaliyetlerinden şüphe duyulmayacak bir yapıyı terör örgütü iddiasıyla çok ileri küstahça bir adımla inceliyoruz adı altında sözüm ona Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak, Türkiye'deki iktidarı Cumhur İttifakı'nı sıkıntıya sokacak bir takım adımlar içerisine girdiği görülüyor. ABD'den bunu beklemek, ABD'nin bize böyle bakması bizim adımıza şereftir."

"HERKESİN TEPKİ GÖSTERMESİ GEREK"

Onların terör örgütlerini meşru gördüğü bir ortamda bize dair yaptığı bu değerlendirme tehdidin ve kendilerine yönelik asıl hedefin ne olduğunu göstermek açısından önemlidir. Ama bunu Türkiye'de muhalefetinden bütün sivil kuruluşlarında herkesin tepki göstermesi gereken bir şeydir. Bu Ülkü Ocakları'ndan ibaret bir mesele değildir. Türkiye dört bir tarafından şu an kuşatılmaya çalışılmaktadır. İç dinamikleriyle oynanmaya çalışıldığı bu ortamda bu hamleyi böyle değerlendirmek gerekir.

ARKASINDA KİMLER VAR?

Erkan Tan, "Bu sadece Ülkü Ocakları'na MHP camiasına Türkiye'deki Türk milliyetçilerine yönelik değil. Aziz ve asil Türk milletinin tamamına yönelik bir saldırıdır. Ve arkasında da Fetullahçı terör örgütü (FETÖ), Fetullah Gülen kahpesinin adamları ve sevenlerinin olduğu ortaya çıktı sonradan" ifadelerini kullandı.