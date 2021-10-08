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    • 08.10.2021 15:52
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    TRT’nin mahrem imamı Şefik Cürebal yakalandı

    Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kurduğu özel ekip FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine nefes aldırmıyor. Özel ekip, son olarak TRT’den ihraç başmühendis Şefik Cürebal saklandığı gaybubet evinde gözaltına aldı. Firari FETÖ’cünün adliyede bilirkişi olduğu ve katiplere abilik yaptığı tespit edildi.

    TRT’nin mahrem imamı yakalandı

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün oluşturulduğu özel ekip, firari FETÖ'cülerin izini sürerken düzenlediği başarılı operasyonlar ile tek tek yakalıyor.

    Firari olan ve adliyedeki katiplere abilik yapan ve sohbet veren Şefik Cürebal'ın izine süren özel ekip Ankara Yenimahalle'de gaybubet evinde saklandığını belirledi.

    Çalışmalarını tamamlayan özel ekip, düzenlediği operasyonla Şefik Cürebal'ı gözaltına aldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Firari FETÖ'cünün bylock kullanıcısı olduğu, TRT'de çalışan örgüt üyelerine sohbet abiliği yaptığı belirlendi.

    Ayrıca TRT'de çalıştığı dönemde Ankara Adliyesinde bilirkişi olduğu ve katiplere de abilik yaptığı ortaya çıktı.

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