SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ın 'şeffaf ihale' oyunu! 64 milyon lira zarara uğrattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ihalelerde işine nasıl geliyorsa öyle hareket ediyor. İstediği ihaleyi açık yapıyor istemediğini de kontrolden kaçırmak için davet usulünü tercih ediyor. Sözde 'şeffaf ihale'yi ilke edindiklerini söyleyen Yavaş, asfalt ihalesini kapalı kapılar artından yaptı.

KAMUYU 64 MİLYON LİRA ZARAR ETTİREN İHALE

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt ihalelerinde usulsüzlük iddialarının arkası kesilmiyor.

Asfalt ihalelerini açık ihale bypass edildi. Ancak zorunlu hallerde yapılmasını öngören ihale yasasının 21/b maddesi kullanıldı. Davet usulü ile ihale oyunu oynandı. Kamu 64 milyon lira zarar ettiği öğrenildi.