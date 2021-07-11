SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ın 'şeffaf ihale' oyunu! 64 milyon lira zarara uğrattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ihalelerde işine nasıl geliyorsa öyle hareket ediyor. İstediği ihaleyi açık yapıyor istemediğini de kontrolden kaçırmak için davet usulünü tercih ediyor. Sözde 'şeffaf ihale'yi ilke edindiklerini söyleyen Yavaş, asfalt ihalesini kapalı kapılar artından yaptı.
KAMUYU 64 MİLYON LİRA ZARAR ETTİREN İHALE
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt ihalelerinde usulsüzlük iddialarının arkası kesilmiyor.
Asfalt ihalelerini açık ihale bypass edildi. Ancak zorunlu hallerde yapılmasını öngören ihale yasasının 21/b maddesi kullanıldı. Davet usulü ile ihale oyunu oynandı. Kamu 64 milyon lira zarar ettiği öğrenildi.
İKİNCİ İHALEDE DÜŞÜK FİYAT
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı; 29 Haziran 2021 tarihinde asfalt ihalesi açtı. Şartnamede; 374 milyon 47 bin 349 TL yaklaşık değer ve 255 milyon 79 bin 677 TL sınır değer verildi.
İhale davet usulü ile yapıldı. İhaleyi; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi BELKO Ankara Kömür ve Asfalt İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 260 milyon 312 bin 216 TL'lik teklifle kazandı.
BELKO'nun asfalt ekipmanının olmadığı, asfaltla ilgili malzeme üretimi ve altyapısının olmadığı öğrenildi. İhalede asli işi asfalt olan firmaların BELKO'dan daha uygun fiyat vermemesi dikkat çekiyor.
BELKO'nun asfalt işini yapamayacağı için yeniden harekete geçildi. Aynı asfalt için BELKO 8 Temmuz 2021 tarihinde ihale düzenledi. İkinci ihalede de davet usulü yapıldı.
İhaleyi 196 milyon 697 TL veren Makimsan Asfalt kazandı. Oysa aynı şirket birinci ihalede 270 milyon 501 bin 657 TL'lik teklif vermişti. Makimsan ilk ihalede bu düşük bedeli vermekten kaçındı. Tam tersine yüksek teklif verdi. Böylece ilk ihalede BELKO'nun kazanması sağlandı.